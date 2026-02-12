Hilary Duff ya anunció los países a los que llevará el "The lucky me Tour" y, entre ellos, se encuentra nuestro país. La noticia ha causado la agitación de sus seguidores mexicanos pues, fue en 2008 -hace 18 años-, la última ocasión que la cantante ofreció un concierto en la CDMX.

Fue a finales de enero, cuando la cantante estadounidense ofrecía una serie de conciertos -descritos como una "mini gira"- en Los Ángeles, que dio a conocer que sus shows no se limitarían a una o dos fechas, sino que se extenderían en una gira que la llevaría volver a la industria musical.

Lee también: Por su humildad y simpatía, mexicanos se enamoran de Hilary Duff

Pero no fue sino hasta esta mañana, del 12 de febrero, que Duff dio a conocer que, como parte de su sexto tour, visitar Canadá, el norte de América, algunos países de Europa y, por supuesto, México.

Lee también:

De hecho, será en México donde la cantante y actriz concluya su gira, que dará comienzo el 22 de junio a 2026; no llegará a nuestro país sino hasta febrero del próximo año, el 12 de febrero de 2027, sólo después del show que ofrecerá en Halifax, Nueva Escocia.

Lee también: Hilary Duff se despide de Aaron Carter con un emotivo mensaje: "Te amaba profundamente"

La última vez que Hilary Duff ofreció un concierto en México

Hilary volverá a subir al escenario del Palacio de los Deportes, luego de 18 años de la última vez que lo pisó, en enero de 2008, como parte de su gira "Dignity Tour"; en esa ocasión también visitó Monterrey, Puebla y Guadalajara.

Antes de eso, en 2006, cuando la cantante tenía sólo 19 años, ya había ofrecido otro concierto en el mismo recinto, debido a su "Still most wanted Tour".

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Hilary Duff en México?

Será el próximo miércoles 18 de febrero cuando podrás adquirir los boletos del recintal en preventa, esto sólo si eres derechohabiente de la Banamex.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc