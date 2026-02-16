Robert Duvall murió a los 95 años, ayer, domingo 15 de febrero, como confirmó su esposa Luciana a través de de su cuenta de Facebook. El actor es mejor recordado por sus papeles en cintas como "El padrino", "Apocalyspe now" y "Gracias y favores", por la que se ganó un Oscar.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo", escribió su viuda.

También dio algunos pormenores del deceso pues, si bien, no hizo enfásis en ninguna enfermedad que habría precipitado su fallecimiento, sí destacó que se trató de una muerte tranquila.

"Bob falleció pacíficamente en casa, rodeador de amor y consuelo".

En ese mismo comunicado, Luciana acentuó algunas de las grandes virtudes de su esposo, quien debutó como actor en 1962, cuando tenía 31 años, en la cinta "Matar a un ruiseñor".

"Su pasión por su oficio sólo era igualada por su profundo amor a una gran comida y la celebración de la corte y a sus personajes; a cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo a esos personajes y la verdad del espíritu humano que representaban", destacó.

Duvall formó parte de una generación de grandes actores, como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Gene Hakman y Al Pacino.

Robert Duvall como Tom Hagen en "El Padrino"

Fueron 10 años después de debutar en el cine que obtuvo el papel de Tom Hagen, en la nueva cita que estaba por rodar Francis Ford Coppola; se trataba de "El Padrino".

En esa cinta, Duvall estuvo a cargo del papel de Tom Hagen, un abogado de retótica astuta, que fue adoptado por la familia Corleone, cuando era todavía un niño, debido a que su madre y su padre l otenían abandonado y, aunque nunca usó el apellido de su familia adoptiva, siempre fue considerado como uno más de ellos y, especialmente, una ficha importante en sus negocios.

También apareció en las secuelas de "El Padrino" y otras importantes cintas en la historia del cine como "Apocalypse Now", "El don del coraje", "The Apostle" y "Gracias y favores".

