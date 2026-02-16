Más Información

Albert Camus es revisitado en el CUT

Albert Camus es revisitado en el CUT

“Sor Juana es una mujer revolucionaria”: Jorge Gutiérrez, filólogo y doctor en letras

“Sor Juana es una mujer revolucionaria”: Jorge Gutiérrez, filólogo y doctor en letras

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

murió a los 95 años, ayer, domingo 15 de febrero, como confirmó su esposa Luciana a través de de su cuenta de Facebook. El actor es mejor recordado por sus papeles en cintas como "El padrino", "Apocalyspe now" y "Gracias y favores", por la que se ganó un Oscar.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo", escribió su viuda.

También dio algunos pormenores del deceso pues, si bien, no hizo enfásis en ninguna enfermedad que habría precipitado su fallecimiento, sí destacó que se trató de una muerte tranquila.

"Bob falleció pacíficamente en casa, rodeador de amor y consuelo".

Lee también:

En ese mismo comunicado, Luciana acentuó algunas de las grandes virtudes de su esposo, quien debutó como actor en 1962, cuando tenía 31 años, en la cinta "Matar a un ruiseñor".

"Su pasión por su oficio sólo era igualada por su profundo amor a una gran comida y la celebración de la corte y a sus personajes; a cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo a esos personajes y la verdad del espíritu humano que representaban", destacó.

Duvall formó parte de una generación de grandes actores, como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Gene Hakman y Al Pacino.

Robert Duvall como Tom Hagen en "El Padrino"

Fueron 10 años después de debutar en el cine que obtuvo el papel de Tom Hagen, en la nueva cita que estaba por rodar Francis Ford Coppola; se trataba de "El Padrino".

En esa cinta, Duvall estuvo a cargo del papel de Tom Hagen, un abogado de retótica astuta, que fue adoptado por la familia Corleone, cuando era todavía un niño, debido a que su madre y su padre l otenían abandonado y, aunque nunca usó el apellido de su familia adoptiva, siempre fue considerado como uno más de ellos y, especialmente, una ficha importante en sus negocios.

También apareció en las secuelas de "El Padrino" y otras importantes cintas en la historia del cine como "Apocalypse Now", "El don del coraje", "The Apostle" y "Gracias y favores".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]