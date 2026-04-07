El actor mexicano Lambda García ya se encuentra de regreso en casa, luego de que el fin de semana revelara que debía someterse a una cirugía de emergencia por dos hernias discales que le provocaban intensos dolores.

A través de su cuenta de Instagram, García compartió que su condición le impedía realizar actividades cotidianas como estar de pie o sentarse. Se sometió a diversos estudios clínicos, entre ellos resonancias magnéticas, pruebas neurológicas y exámenes en las piernas para medir la actividad nerviosa.

Aunque en un inicio esperaba ser operado tras su ingreso al hospital, el procedimiento se pospuso mientras su seguro médico autorizaba la intervención, debido a su alto costo. Por ello, fue dado de alta. “Traigo muchísimas medicinas… no saben el dolor tan terrible que es”, expresó entonces.

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Lambda García actualiza su estado de salud

El actor dio más detalles sobre su estado de salud y reconoció que la crisis se relaciona, en parte, con descuidos propios. Se describió como una persona intensa con el ejercicio, en especial con rutinas de peso muerto. Aunque presentó molestias en la espalda y redujo su actividad por un tiempo, continuó con esfuerzos como cargar muebles o macetas, lo que agravó su condición.

“El doctor nos dice que el ser humano no está preparado para cargar. Me empecé a lesionar”, comentó en un video publicado en redes sociales.

García relató que, antes de su hospitalización, viajó a Brasil, donde mantuvo actividades físicas exigentes pese a una lesión previa en los discos. La situación empeoró al punto de que los medicamentos dejaron de hacer efecto.

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“Estando en São Paulo, el 19 de marzo, tosí y con eso bastó para que se me pinchara el nervio y me cayera. Empecé a tomar de todo y no funcionaba… me tenía que inyectar para poder caminar. Así estuve hasta el 27 de marzo, cuando regresé a México. Pensé que se me iba a quitar, pero en el aeropuerto tuve que recibir asistencia médica”, contó.

Tras la intervención, el actor explicó que el médico realizó una microcirugía en la zona lumbar. “Tengo dos discos dañados, el L4 y el L5. El L5 estaba hecho un desastre; el doctor dijo que es de las lesiones más fuertes que ha visto en un paciente de mi edad”, señaló.

La operación fue exitosa y ahora se encuentra en recuperación. Deberá evitar esfuerzos físicos durante aproximadamente un año, usar una faja durante un mes y mantener cuidados especiales en los próximos días.

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“La hernia era de 3 por 3 centímetros, cuando lo normal es de uno. El doctor no se explicaba cómo mi pierna seguía funcionando, porque, con ese nivel de daño, el pie pudo haber quedado sin movilidad”, explicó.

Finalmente, el actor aconsejó a sus seguidores atender cualquier molestia física a tiempo y no ignorar las señales del cuerpo.