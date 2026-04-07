Flor Rubio comparte que, hace un mes, recibió un mensaje de Mary Carmen Rodríguez Lucero, la esposa de "el Patrón", Luis Alberto del Río, debido a que quería hablarle de un "incidente" que había vivido con el luchador, sin embargo, luego de un rato, reculó y no terminó por hablar con la periodista.

Durante la emisión de esta mañana de "Venga la alegría", se informó sobre la detención del luchador, luego de que su esposa reportara que la había agredido físicamente, motivo por el que lo denunció por el presunto delito de violencia familiar.

Mientras presentaba la nota, Flor Rubio expresó que conocía a Mary Carmen de meses atrás, esto debido a que esta acudió varias veces a las galas de "La granja VIP", programa en que participó "el Patrón", en el que ella, además, fue jueza.

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También indicó que el 6 de marzo, hace exactamente un mes, recibió un mensaje de texto de Rodríguez Lucero, en el que le explicaba que quería hablar con ella sobre un tema que involocraba a su esposo; ella tardó un poco para responder y, cuando atendió a Mary Carmen, esta le indicó que ya no tenía nada que decirle.

"Yo pude conversar con ella, es una información que no había dicho públicamente, pero, hace justamente un mes -el 6 de marzo-, Carmen me contacta, me dice que quiere conversar conmigo por un incidente que había ocurrido con su esposo, yo le contesto horas después, me pongo a sus órdenes, la saludo y ella, en la respuesta, me dice ´no, Flor. Ya todo está bien, cambié de opinión, gracias por haberme contestado, ya todo está bien´".

La periodista intuyó que algo sucedía en el matrimonio del luchador y la atleta, sin dimensionar lo que verdaderamente estaba pasando, como compartió con Ricardo Cazares, con quien conduce "La zona de espectáculos" en el matutino.

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"Le dije ´aquí estoy, Carmen, lo que necesites´, no llegué a pensar lo que sucedió ayer, pero, evidentemente, algo estaba pasando porque ella utiliza la palabra ´incidente´".

Además, dijo que tomó la decisión de no hablar de la conversación que sostuvo con la esposa de "el Patrón", debido a que se percató que Mary Carmen trató de dirigirse con discreción.

"No me comparte la información y obvio yo tampoco la comparto públicamente, porque era su deseo, (y) ayer, cuando me doy cuenta que es ella misma quien pide ayuda a la autoridad, lo concateno con lo que me había escrito hace un mes y entiendo que, probablemente, algo esta sucediendo", ahondó.

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También expresó que, al enterarse de la denuncia y detención de Del Río, Flor se puso en contacto con la esposa del luchador, pero esta le pdió tiempo antes de hablar a los medios de comunicación de lo ocurrido.

"Primero le pregunté por la información cuando recién había salido, minutos después me pidió un tiempo, un espacio, me dijo que estaba procesando todo lo que había pasado, acompaña de un equipo legal y médico, debe de estar pasando horas muy muy complicadas", consideró.

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melc