Luis Alberto del Río, "el Patrón", fue detenido luego de que su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero lo acusara por el presunto delito de violencia familiar. Esta situación remonta a mediados de marzo, cuando la pareja realizó su más reciente aparición pública; en ese momento y, por sus declaraciones a la prensa, parecía que la relación marchaba sin contratiempos.

La detención del luchador ha causado conmoción, pues a pesar de que, en 2020, ya había sido denunciado por su expareja, Reyna Quintero, por secuestro y agresión sexual, el gobierno de Texas, una de las ciudades en donde reside "el Patrón" lo liberó de todos los cargos.

En la actualidad, Del Río se encuentra detenido en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer y la Familia y Delitos Sexuales, de San Luis Potosí, estado donde vive actualemente, junto a su esposa; será ahí donde se lleve la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica, como reportó el corresponsal de "Venga la alegría" esta mañana.

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A pesar de que Rodríguez Lucero no ha dado ninguna declaración, luego de comunicarse al 911, para informar de las agresiones físicas -en rostro y brazos- que sufrió y que, más tarde, serían constatadas por los elementos de seguridad que detuvieron a su esposo, en el pasado se caracterizó por mostrar un apoyo total al luchador.

No sólo lo acompañó en las galas de eliminación de "La granja VIP", los domingos en que la estancia de "el Patrón" en el reality estaba en riesgo, sino que también lo acompañó en la última pelea en la que participó, durante el evento organizado por Poncho de Nigris, "Ring Royale".

En la alfombra roja del evento deportivo, "el Patrón" y su esposa fueron entrevistados, como recordó el periodista Ernesto Buitrón en sus redes y, ahí, Mary Carmen compartió que, antes de presentarse en la pelea, aconsejó a su marido con la frase que, acostumbradamente, le decía: "sal y brilla mi Sol".

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Esa fue toda la interacción que la también atleta tuvo con la prensa, sin embargo, se mantuvo atenta de las declaraciones de Luis Alberto que, en ese momento, expresó que la pelea que estaba por enfrentar era una más y que, sin importar que, su contendiente fuera o no profesional, él lo veía como un negocio y parte de su profesión.

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