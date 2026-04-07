Alfredo Adame reaccionó a la detención de Alberto “N”, alias “El Patrón”, detenido en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su esposa Mary Carmen, el exactor y conductor, convivió de cerca con Alberto en el reality "La Granja".

Los señalamientos de que “El Patrón” es una persona violenta no son recientes, Alfredo Adame lo exhibió dijo públicamente dentro del reality en varias ocasiones, en una de ellas, Adame aseguró que en Estados Unidos violentó a una mujer y que su caso llegó a instancias legales.

"Yo nunca le he pegado a una mujer, tú le metiste una brutal golpiza a una mujer, te llevaron a la Corte", dijo entonces Adame; Alberto “N” se defendió, y dijo que dicha mujer lo intentó extorsionar.

En "La granja", Mary Carmen salió a defender a “El Patrón” cuando la conductora Flor Rubio la cuestionó sobre los antecedentes de violencia de su esposo, y tachó de deleznable a Adame, dijo que tenía el alma podrida por señalar de violento a su esposo.

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"Es tan bajo y tan ruin que utilice esto para obtener un foco que había perdido por un hombre que sí es un hombre, que ha demostrado que es un hombre", expresó Mary Carmen.

Alfredo Adame reacciona a la detención de "El Patrón"

Alfredo Adame compartió en sus redes un meme que combina ironía y un tono de reivindicación personal. En la parte superior aparecen dos fotografías tipo ficha policial de Alberto del Río (“El Patrón”), con una línea roja cubriendo los ojos, lo que hace referencia a su reciente detención por una acusación de su esposa por presunta violencia familiar.

En la parte inferior se incluye una imagen de Thanos, personaje de “Avengers”, acompañada de la frase “Alfredo Adame: Me llamaron loco…”. La referencia funciona como metáfora: Adame se compara con alguien que fue criticado o desacreditado en el pasado, pero que, a la luz de los hechos actuales, “tenía razón”.

El mensaje del meme apunta a reforzar la postura previa de Adame, quien ya había calificado a Del Río como un hombre violento.

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Alfredo Adame reacciona con este meme a la detención de “El Patrón”, quien es acusado de presunta violencia familiar.

"El Patrón" es un luchador profesional mexicano conocido internacionalmente por su paso en la WWE, donde también utilizó el nombre de Alberto Del Rio, es originario de San Luis Potosí y proviene de una familia ligada a la lucha libre, es hijo del luchador Dos Caras.

Logró consolidar una carrera destacada tanto en México como en el extranjer, durante su etapa en WWE alcanzó popularidad al ganar campeonatos importantes y participar en eventos de alto perfil, lo que lo posicionó como una de las figuras mexicanas más visibles en ese circuito.

En años recientes, su nombre ha aparecido en la conversación pública no solo por su trayectoria deportiva, sino también por diversas polémicas personales y por su incursión en realities.

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