La carrera de Alberto del Río "El Patrón", volvió a verse manchada este lunes al ser detenido por presuntamente haber agredido a su esposa, siendo esta una detención más a lo largo de su vida.

Recientemente, El Patrón tomó relevancia por participar en el evento de boxeo de Poncho de Nigris "Ring Royale". En este evento que reunió a figuras del internet, de medios de comunicación y de todo tipo de ramas, el luchador peleó ante Chuy Almada, pero el combate terminó en pelea campal.

Con esta nueva polémica en su historial, muchos aficionados a la Lucha Libre se preguntan qué pasó con aquella figura que estuvo en la WWE y coleccionó grandes momentos en la empresa de wrestling más importante del mundo.

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¿Quién es Alberto del Río?

Nacido el 25 de mayo 1977 en San Luis Potosí, el actual luchador de 48 años ya venía con un increíble legado detrás de él, el cual heredó y, posiblemente, manchó un poco por sus acciones fuera del encordado.

Su padre Dos Caras y su tío Mil Máscaras, son dos leyendas de la Lucha Libre Mexicana, por lo que el apodado Patrón tenía en la sangre el pancracio.

Aunque su vida abajo del ring es muy polémica, lo que consiguió como luchador es espectacular. Su carrera tuvo momentos en la Triple A, CMLL y en la ya mencionada WWE, en todas estas empresas consiguió campeonatos importantes.

Dentro de su vida también estuvo la lucha grecorromana, disciplina en la que representó a México en algunas competencias de carácter internacional.

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En el 2000 debutó como luchador en la Triple A con el cobijo de su padre al llevar el nombre de Dos Caras Jr.. Ya en 2005 llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), dos años después levantó el Campeonato Mundial de Peso Completo de la empresa mexicana.

Su llegada a la WWE se dio en 2009, cuando, además de dejar atrás a México, también se despojó de su máscara para comenzar un nuevo capítulo en su extensa carrera dentro del pancracio.

Durante su estancia en la empresa estadounidense, el mexicano consiguió consolidarse como uno de las figuras más importantes, además de coleccionar momentos imborrables como los campeonatos de la WWE, el Campeonato Mundial Pesado y el título de Estados Unidos.

Tuvo victorias memorables como el haber ganado el Royal Rumble de 2011 y el Money In The Bank de ese mismo año. Su salida de la empresa se dio de forma polémica y regresó a la Triple A.

Reality Shows, boxeo amateur y contenido en redes sociales, esas pasaron a ser las actividades del hoy detenido por presunta violencia familiar.