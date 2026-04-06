Mazatlán FC Femenil dice adiós a su estadio con mensaje para su afición

Tras la Copa del Mundo de 2026, la Liga MX experimentará diversos cambios, entre los que destaca la desaparición de la franquicia de Mazatlán FC. El club será sustituido por Atlante, luego de que este último adquiriera los derechos federativos durante la más reciente junta de dueños.

Con ese escenario de cara al torneo Apertura 2026, el conjunto morado vivió en las últimas horas una de sus primeras despedidas, protagonizada por el equipo de la Liga MX Femenil, que disputó de manera oficial su último partido en el Estadio El Encanto.

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La escuadra sinaloense, ubicada en los últimos lugares de la clasificación, se midió ante el Atlético de San Luis en un encuentro cargado de nostalgia, que tras los 90 minutos concluyó con triunfo visitante por marcador de 0-1.

Más allá del resultado adverso y del complicado momento deportivo que atraviesa la institución, las futbolistas disfrutaron del compromiso y cerraron la jornada con un gesto significativo al tomarse una fotografía del recuerdo junto a su afición.

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La emotividad se trasladó también a las redes sociales del club, donde, acompañada de la imagen del equipo, se compartió un mensaje que rápidamente se volvió tendencia: "Gracias por soñar, creer y luchar con nosotras de principio a fin".