David Faitelson se disculpa con Marc Crosas por fuerte discusión

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La acalorada discusión entre en un programa de TUDN no tardó en convertirse en tendencia, ni en ocasionar que el polémico periodista tuviera que disculparse por sus palabras que dijo al aire.

Por medio de sus redes sociales, el ex miembro de TV Azteca lanzó una disculpa pública para su compañero durante la emisión de su programa "Faitelson sin censura".

"Hoy me gustaría hacer un comentario, o mejor dicho, ofrecer una disculpa. Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Crosas. El sábado pasado tuvimos una discusión muy acalorada donde yo perdí la cabeza y me equivoqué. Dije algunas palabras incorrectas, no son parte de mi educación, perdí la cabeza y punto. Trataré de que en el futuro no vuelva a ocurrir", admitió.

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Dentro de esta disculpa, el comentarista agradeció el recibimiento que ha tenido desde su llegada a Televisa, asegurando que no ha sido fácil estar con la empresa que tanto crítico por años.

"Quiero agradecer profundamente a todas las personas que son parte de TUDN, Televisa Univisión, porque me han recibido como una persona más de su familia; me han apoyado, respaldado, y nada, simplemente eso."

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De igual forma, aseguró estar expectante para seguir trabajando con el exjugador del Cruz Azul y otros clubes de la Liga MX.

"A veces en el fragor de una batalla se cometen errores y yo cometí un error, no puedo perder la cabeza, la discusión iba bien hasta que ofendí a un compañero de trabajo que yo no tengo nada contra él, al contrario, lo admiro y lo respeto, espero seguir trabajando con él", finalizó.

¿Qué le había dicho Faitelson a Crosas?

En el programa de TUDN, Línea de 4, el controversial periodista causó polémica en redes sociales al decirle a Crosas que "no tienes huevos" "a mi me la pelas", lo que sorprendió también a sus compañeros de panel.

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