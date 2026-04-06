David Faitelson explota contra Marc Crosas en encendido cruce: "A mi me la pel..."

Las peleas entre David Faitelson y Marc Crosas siguen suscitándose, ahora, en una nueva emisión de TUDN, donde además de con el exfutbolista, el periodista también se enganchó con el 'Piojo' Herrera, y con su compañero, Mauricio Ymay.

El pleito comenzó mientras hablaban del mal momento de las Águilas del América. Mientras Faitelson debatía con Ymay, Crosas interrumpió para decir que, Emilio Azcárraga, dueño del América y de Televisa, es en parte culpable por el presente del equipo.

Lee también Efraín Juárez acepta “tristeza” porque los jugadores de Pumas no reciben el crédito que merecen

A lo que Faitelson, respondió al decir que tanto Ymay como Miguel Herrera, tenían una relación también con Santiago Baños, director deportivo del equipo, y tenían prohibido hablar mal de el.

¿Qué le dijo David Faitelson a Marc Crosas?

En el programa de TUDN, Línea de 4, el controversial periodista causó polémica en redes sociales al decirle a Crosas que "no tienes huevos" "a mi me la pelas", lo que sorprendió también a sus compañeros de panel.

Lee también Duró poco: Álvaro Morales es despedido tras dirigir un juego en la King League

También, lo retó a seguir la discusión fuera del aire, diciendo que hablaran "allá afuera", después de la pausa comercial. Crosas, por su parte, respondió con el argumento de que Faitelson suele criticar actitudes similares en otros, como a Efraín Juárez.