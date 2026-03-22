Chuck Norris, el actor que parecía inmortal y que en las últimas dos décadas fue protagonista de memes gracias a esa concepción provocada por sus personajes todopoderosos, murió a los 86 años de edad.

El protagonista de “Fuerza Delta” y quien saltó a la fama gracias a su pelea con Bruce Lee en “El camino del dragón”, había recién celebrado su cumpleaños y subido un video ejercitándose y diciendo que no se hacía más viejo, sino que subía de nivel.

Una emergencia médica, de la que aún se desconocen detalles, lo obligó a internarse en un hospital de Hawai donde falleció. En su autobiografía recuerda que él de pequeño era flaco, nada atlético y hasta inseguro, sin jamás buscar pelea. Con el paso de los años el karate, del que fue seis veces campeón del mundo, hizo lo suyo, aunado a su personalidad y carisma ante la cámara.

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La Mole Convention, un éxito

Frankie Muñiz, Tom Welling y John Boyega, protagonista de “Malcolm el de en medio”, “Smallville” y la más reciente trilogía de “Star Wars” estuvieron en la Ciudad de México como parte de La Mole Convention, encuentro de cultura popular.

Frankie, actual corredor de autos, reveló detalles de la nueva entrega de la serie a estrenarse el mes próximo, adelantando que regresarán los krelboynes, grupo de estudiantes superdotados que competían intelectualmente con su personaje, que ahora está feliz con su esposa. Welling, en tanto, estuvo también con Michael Rosenbaum (Lex Luthor) y Kristin Kreuk (Lana Lang), protagonistas de la producción que cumple 25 años.

Parte del elenco de "Smallville". Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL.

Welling y Rosenbaum escucharon de algunos fans que sus esposas los amaban y Kristin se sonrojó cuando le dijeron que era la mujer más hermosa del mundo; actualmente están ellos mismos viendo la serie y comentándola en un podcast.

Y Boyega, quien interpreta a “Finn”, sorprendió al revelar que se llevó varias cosas del set strawarniano “donde diario jugaba” sin avisarles a la producción, además de que dijo le gustaría que su personaje regresara en una nueva película, quizá explorando su lado oscuro,porque no le gustó del todo el final original.

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El reencuentro de Robert Downey Jr. y Chris Evans

Robert Downey Jr. y Chris Evans se volvieron a reunir públicamente en la entrega del Oscar. Los intérpretes de Iron Man y Capitán América fueron los encargados de anunciar al ganador de la categoría de Guion Adaptado y no desaprovecharon la oportunidad para hablar del 14 aniversario de la cinta “Avengers” y bromear con la voz de sus personajes acerca de un foto enmarcada, que Evans le regaría a Robert, así como de un boleto de estacionamiento, que Robert le haría pagar a Chris.

A ambos, teóricamente, se les volverá a ver en pantalla grande en diciembre próximo en “Avengers: doomsday”.

Robert Downey Jr. y Chris Evans presentan la categoría de Mejor guion adaptado en los Premios Oscar 2026. Foto: Chris Pizzello / AP

Steven Spielberg evita a Timothée Chalamet

Y como los chismes no podían faltar en la alfombra roja del Oscar, uno de ellos fue protagonizado por Timothée Chalamet, el actor que ha estado en controversia por sus ideas sobre el ballet y la ópera, junto con el director Steven Spielberg. De acuerdo con un video ,el protagonista de “Duna” habría intentando acercarse al realizador de “Tiburón”, pero éste habría optado por caminar al lado contrario.

En las imágenes se observa a ambos entre varias personas. Luego de ese presunto intento por Chalamet, de acuerdo con comentarista de “Etalk”, éste es jalado por su publicista para seguir por otro lado.

Steven Spielberg y Timothéé Chalamet dos de los asistentes a los Premios Oscar 2026. Fotos: Patrick T. Fallon / AFP & AP Photo/John Locher

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

La dinastía actoral de los Bichir se cimbró con la caída, desde un tercer piso, de José Ángel, el más pequeño de ella. José Ángel, actor en “Vencer la culpa” y “Sexo,pudor y lágrimas 2”, es hijo del también actor Odiseo, así que es sobrino de Demian, nominado al Oscar por “Una vida mejor” y Bruno.

Luego de la caída fue trasladado de emergencia al hospital donde le fueron diagnosticado fracturas en rostro y costillas, por lo que tendrá que ser operado. Ahora ya se encuentra en su hogar. Un comunicado oficial de la familia precisó que lo ocurrido se debió a que José Ángel pasó por una crisis de salud y cayó por una ventana.

El actor José Ángel Bichir, pertenece a una de las dinastías mexicanas más arraigadas al cine. Foto: Instagram oficial.

“No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, se pudo leer.

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