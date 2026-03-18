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Los intentos de Hal (Bryan Cranston) de aconsejar a su hijo Malcolm (Frankie Muniz) en Malcolm el de en medio (2000-2006) terminaban casi siempre avergonzado al protagonista adolescente.

En la realidad, dice Frankie Muniz, la relación entre ambos actores fue muy cercana.

“Tomando en cuenta que pasé todos los días con él (Bryan Cranston) durante siete años... Lo admiraba como parte mi familia”, dice Muniz durante su participación en una conferencia de La Mole Convention este domingo en la Ciudad de México.

El actor, quien actualmente también se desempeña como piloto de carreras de Nascar, comenta que que Cranston (Breaking Bad) lo ha apoyado en diferentes etapas de su vida profesional.

“Bryan siempre ha apoyado todos mis proyectos, desde la actuación hasta la carrera. Siempre ha sido mi figura paterna”, dice el actor de 40 años.

Malcom duda como papá

Ante el público mexicano que asistió al WTC, Muniz reconoce que su perspectiva sobre la vida ha cambiado desde que se convirtió en papá de Mauz Mosley, quien nació en 2021.

Foto: Fox
Foto: Fox

Su hijo de cinco años, comparte, lo ha llevado a cuestionarse constantemente sobre su papel como papá.

“Me pregunto de mis habilidades parentales y me pregunto si lo hago bien como papá. Realmente no hay una forma exacta de saberlo”.

La serie, que originalmente se transmitió en Canal 5 en el año 2000, mostraba a Malcolm enfrentando situaciones caóticas dentro de su familia.

Ahora el actor considera que el concepto de “familia disfuncional” con el que muchas veces se describía a los personajes no necesariamente era correcto.

“Cuando la serie salió, todos la llamaban una familia disfuncional. Cuando volví a verla, me di cuenta cómo esa familia realmente se amaba, unos a otros y se apoyaban.

“Y me di cuenta de que a todo mundo le gustaba porque era una familia con la que se podían relacionar”.

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