Más Información

Nathy Peluso y los imperdibles del Festival Cervantino

Nathy Peluso y los imperdibles del Festival Cervantino

Casi ocho décadas en la UNAM

Casi ocho décadas en la UNAM

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla

“Mi trabajo es una defensa a ultranza del arte”: Angélica Liddell 

“Mi trabajo es una defensa a ultranza del arte”: Angélica Liddell 

Galería de Nueva York abre exposición sobre la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno

Galería de Nueva York abre exposición sobre la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno

Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

Durante más de 50 años,ha recibido aplausos, ovaciones y el cariño del público que han mantenido viva a, incluso en momentos en los que su salud le jugaba en contra. Hoy, la actriz anuncia su despedida del icónico personaje que la convirtió en una figura emblemática de la televisión y de la comedia mexicana.

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, de las Nieves declaró que decidió guardar a “La Chili” después de ofrecer diversos espectáculos en Perú este año:

“(La Chilindrina) ya se fue. Como estaba yo de entregada en el circo con funciones diarias, ya no”.

María Antonieta de las Nieves le ha dado vida a "La Chilindrina" por más de 50 años. Foto: HEMEROTECA EL UNIVERSAL.
María Antonieta de las Nieves le ha dado vida a "La Chilindrina" por más de 50 años. Foto: HEMEROTECA EL UNIVERSAL.

Lee también:

La actriz mencionó que quizá podría aparecer en promocionales, comerciales o alguna entrevista, pero no continuará con el ritmo intenso que llevaba este año. A sus 75 años, busca disfrutar de la tranquilidad, tomar clases de cocina, retomar la pintura y el baile.

“Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz”, comentó.

“La Chilindrina” menciona que durante su carrera siempre mantuvo un ritmo maratónico, incluso con hasta cuatro funciones en un solo día.

La serie, creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, se convirtió en una de las más populares de Latinoamérica, y el personaje de la niña rebelde se ganó el corazón del público.

En 2021, María Antonieta fue reconocida por Guinness World Records por poseer la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, dando vida a la hija de "Don Ramón" desde el 20 de junio de 1971.

Lee también:

Desde pequeña, se apasionó por las artes: a los tres años comenzó a estudiar ballet, danza española y tap, y debutó en televisión en el cuento “El pájaro azul” de Enrique Alonso. También realizó doblajes de películas y series, y a los 19 años inició su carrera como comediante. Fue en 1971, al aparecer en “El Chavo del 8” cuando alcanzó la fama.

María Antonieta de las Nieves, actriz reconocida por su papel de "La Chilindrina" en el Chavo del 8. Foto: Vía Instagram oficial de la famosa.
María Antonieta de las Nieves, actriz reconocida por su papel de "La Chilindrina" en el Chavo del 8. Foto: Vía Instagram oficial de la famosa.

De las Nieves ahora también planea realizar Meet & Greet con sus fans, manteniendo contacto con el público que la ha acompañado durante décadas.

Problemas de salud de “La Chilindrina”

Este año, la actriz tenía previsto visitar varios países de Latinoamérica con su personaje e incluso reunirse con fanáticos, pero sufrió una crisis de salud en agosto, que incluso le dejó recuerdos borrosos de ese episodio de su travesía por Perú, donde hacía hasta dos funciones por día.

Lee también:

“No me acuerdo cómo me veía. Unas cuantas fotos que he visto, dije ‘qué mal estaba’ porque llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, no sé de qué ni para qué”, relató en la entrevista.

Después de dos semanas, regresó a México para ser hospitalizada y, tras varios exámenes médicos, le detectaron una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]