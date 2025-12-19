El fenómeno del K-pop llegará a la NFL con la participación de las Guerreras K-pop durante los Juegos Navideños.

EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, quienes dan vida a las protagonistas de la película “K-pop Demon Hunters”, serán las encargadas de amenizar el espectáculo de medio tiempo desde el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota, donde se celebrará la fiesta de temporada el próximo 25 de diciembre, durante los partidos de futbol americano.

Las Guerreras K-pop compartirán escenario con el rapero Snoop Dogg y la cantautora Lainey Wilson, una de las voces más destacadas del country contemporáneo. Además, se espera la participación de otros invitados que se darán a conocer conforme se acerque la fecha.

¿Quiénes se enfrentarán en los Juegos Navideños de la NFL?

Los Juegos Navideños de la NFL, que serán transmitidos por Netflix, arrancarán con el duelo entre Cowboys vs. Commanders a las 12:00 (hora del Centro de México), desde el Northwest Stadium en Landover, Maryland.

Más tarde, el encuentro Lions vs. Vikings se disputará a las 15:30 horas desde el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, con una cobertura especial que iniciará desde las 10:00 de la mañana.

En 2024, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Beyoncé, cuya presentación posteriormente recibió cuatro nominaciones al Emmy.

Las Guerreras K-pop rompen barreras

Aunque el K-pop surcoreano ha ganado terreno a nivel global en los últimos años gracias a grupos como Super Junior, BLACKPINK y BTS, así como a la popularidad de las series coreanas, el impacto de “K-pop Demon Hunters” marcó un nuevo hito.

La película se convirtió en la más vista de Netflix, al acumular 236 millones de visualizaciones desde su estreno el 20 de junio, y fue producida por Sony Pictures Animation.

Las canciones de las dos bandas ficticias que aparecen en la historia, el grupo femenino Huntr/X y sus antagonistas Saja Boys, también han dominado las listas globales, superando incluso a artistas consolidados de la industria coreana.

El tema principal, “Golden”, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y se colocó en los primeros puestos de Spotify. Además, la banda sonora ha recibido nominaciones a importantes premios y compite en la shortlist al Oscar 2026 como Mejor Canción Original.