La tradicional exposición de Nacimientos Mexicanos de Fomento Cultural Banamex llega con novedades. Desde 2005, de manera casi ininterrumpida, el Palacio de Iturbide alberga la muestra en la que el público puede conocer la maestría artesanal de creadores de todo el país en forma de nacimientos: hay de barro, latón, de madera y hasta algunos hechos con plumas de aves. En esta ocasión, 11 nuevas creaciones se suman al recorrido y a la extensa colección.

“Nacimientos Mexicanos se puso por primera vez en 2005. Esta colección es parte de la colección de Grandes Maestros de Arte Popular que tiene Fomento Cultural Banamex desde 1999. Se exhiben más de 350 nacimientos, son más de mil 200 piezas individuales, porque muchos están conformados por varias piezas. La colección en general está compuesta por unos 700 nacimientos, entonces lo que mostramos en Palacio de Iturbide es una pequeña muestra”, explica en entrevista Rocío Blazquez, coordinadora de Arte Popular de Fomento Cultural Banamex.

Los 11 nuevos nacimientos son adquisiciones que hizo el banco a ganadores de concursos nacionales realizados por Fonart. Entre estas piezas se encuentra un nacimiento tallado en el vestido de una muñeca Lele hecha de barro, que fue realizado en Metepec. Desde Michoacán llega un colorido camioncito con los integrantes del nacimiento a bordo, mientras que de Santa Clara del Cobre hay un nacimiento realizado sobre una olla de cobre martillado.

Blazquez explica que uno de los fines de la colección es difundir la obra de artistas vivos y apoyar la comercialización de su obra.

“Vamos a poder encontrar ejemplos de todos los estados de la República Mexicana, de muchas ciudades, muchos municipios. Hay unos más, ahora sí que se dedican más a los nacimientos, como por ejemplo tenemos muchos de San Agustín Oapan de Guerrero, también tenemos muchos de Tlaquepaque, Jalisco; otros de San Miguel Aguasuelos, de Veracruz; Árboles de la Vida, de Metepec, Estado de México, piezas de madera de Oaxaca… de muchos lugares de México que siguen con esta tradición, porque el tema de nacimientos es muy acogido por los artesanos”.

La exposición también es una oportunidad para conocer prácticas artesanales que están en riesgo de desaparecer. Un ejemplo son los nacimientos hechos de cera, que son originarios de Salamanca, Michoacán, o los nacimientos hechos con plumas. Blazquez dice que estas técnicas están en peligro de extinción porque la gente los compra poco, son complicados de hacer y, por lo que pocos trabajan esas técnicas.

“La plumaria es pegar pluma por pluma. Son plumas de aves de corral o plumas de aves que no están en extinción ni nada. Se recorta cada plumita, se pega para hacer toda la figura y el matizado de los colores. Requiere su labor y su tiempo”, comenta la especialista sobre la dificultad que hay detrás de las obras.

Además de la muestra en Palacio de Iturbide, hay una pequeña selección de nacimientos en exhibición en la estación de Metro Basílica, comenta Blazquez.

Nacimientos mexicanos estará abierta hasta el 8 de febrero de 2026. El Palacio de Iturbide estará cerrado hasta el 21 de diciembre por mantenimiento, pero después de ese día la exposición se podrá visitar de lunes a domingo, en un horario de 10 a 19 horas. La entrada es libre.