Entre los hallazgos más emotivos, por su aspecto personal e íntimo, que resguarda Este minuto único y eterno (Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM) se encuentran retratos familiares, credenciales, manuscritos y correspondencia que permiten reconstruir los momentos decisivos de la vida literaria, académica y personal de la escritora mexicana Rosario Castellos. Destacan sus manuscritos que permiten echar luz a dos de sus obras principales Balún Canán y Rito de iniciación.

Así lo apunta la ensaytista y académica Diana del Ángel, quien es autora de uno de los textos del libro que coordina la investigadora Laurette Godinas. “Yo conocía a Rosario escritora, había leído sus textos, me gustaba muchísimo, pero conocerla a través de su archivo, leer algunos textos inéditos, ver las fotografías, fue realmente conocer otra parte de Rosario. Digamos no es propiamente la Rosario que construyó ella como figura autoral, es decir, el ethos autoral de Rosario Castellanos, que se define por la sobriedad, por la cultura que maneja”.

Dice Del Ángel que lo que está en su archivo y se plasma en el libro son todas estas anécdotas que tenía con amigos, el hecho de que era una escritora muy reconocida incluso en su momento. “Me encantó además también encontrar muchas fotografías de Rosario sonriendo porque un poco la imagen que tenemos de ella es una Rosario seria, con los rasgos muy sobrios, y encontrar cómo era la correspondencia con sus padres, por ejemplo, fue descubrir esta otra parte, que no está propiamente en la obra de Rosario pero que de alguna manera la complementa y también nos ayuda a tener una mirada distinta de ella como escritora, y de ella como figura intelectual y como mujer”, apunta Del Ángel.

Y es que Este minuto único y eterno, más que un acto conmemorativo: es una invitación a redescubrir a Castellanos desde su intimidad y a reconocer la vigencia de su pensamiento en los debates contemporáneos sobre identidad, género, educación y cultura. “Porque yo creo que Rosario, al igual que muchas escritoras de su época, tuvo que luchar por hacerse de un lugar en la literatura mexicana y en mayor o menor medida parte de esa lucha significó sacrificar en esta idea de la mujer que no casaba con el intelectualismo de la época”, dice Diana del Ángel, quien junto con Diego Alcázar colabora en este libro que es parte del centenario de su nacimiento.