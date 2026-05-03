Pasaron más de 10 años para que Diego Luna tuviera justicia en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el actor deberá recibir una indemnización del 40% de las ventas logradas por la compañía Johnnie Walker tras utilizar sin autorización su imagen, en una campaña publicitaria. El conflicto entre el actor y la empresa inició en 2011 por la campaña "Caminando con gigantes" en la que no sólo se utilizó su imagen, sino también la de Gael García Bernal, quien ganó el juicio en 2022.

La indemnización se calculará de acuerdo a las ventas logradas durante la transmisión de la campaña.

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Ron Perlman y su agradecimiento a Del Toro

Ron Perlman, el actor de rostro adusto conocido por “Hellboy”, recordó que fue Guillermo del Toro quien lo rescató de una depresión a principios de los 90s y le dio vida a su carrera. El actor llevaba meses sin trabajo y sin salir de casa, cuando recibió una carta del realizador tapatío para invitarlo a formar parte de “Cronos”, su ópera prima y que abordaría el tema del vampirismo.

Perlman aceptó aunque se trataba de una película independiente y sin dinero, pero con mucho compromiso por parte del equipo.

“Nadie me veía y él lo hizo”, recordó esta semana el actor en una visita a México, país del que dice está enamorado desde hace más de tres décadas.

Guillermo del Toro y Ron Perlman en el Festival de Cine de Guadalajara, 1993. El actor estadounidense aseguró a la revista People que Del Toro lo salvó del desempleo, pues “no podía conseguir papeles después de estar en [la serie televisiva] La Bella y la Bestia”. En la actualidad son grandes amigos y ya colaboraron en otras dos cintas. Foto: Wikimedia Commons.

Ulises de la Torre, de la tv a la venta de tacos

Ulises de la Torre demuestra que aún hay vida y mucha, después de ser figura en la televisión. El hermano de Arath acabó su ciclo en “Expreso de la mañana” en diciembre pasado, tras 14 años, y decidió poner una taquería, idea que le rondaba en la cabeza desde la pandemia. Su especialidad es la barbacoa, pero ha ido extendiendo el menú en semanas recientes. Ulises dice que le ha ido bien en el negocio y además está haciendo algo que le gusta. Eso sí, no deja de agradecer la oportunidad que tuvo en tv y donde la gente lo quiso.

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Ulises de la Torre abre "Los Igualados", su negocio de comida. Foto: YouTube, vía Marco Antonio Silva Oficial

Leticia Calderón agradece y pide más empatía

La actriz Leticia Calderón alertó de las dificultades que, desde instancias gubernamentales, aún existen para las personas con discapacidad en México. La estelar en “Imperio de mentiras” y “Amor bravío” contó que ahora que anda intentando obtener apoyo de los programas del Bienestar para su hijo Luciano, quien tiene Síndrome de Down, la han traído “de arriba a abajo por toda la ciudad”, al ser muchos los trámites que se piden.

Indicó que debería haber más empatía y facilidad para los interesados, pues aunque ella cuenta con auto y quién la acompañe, ha visto a personas que van en sillas de ruedas y transporte público, lo que les dificulta todo. Eso sí, agradece los apoyos, pero subraya la necesidad de hacerlos más sencillos.

Le niegan a Cher petición para ser tutor de su hijo

La cantante Cher no pudo con la justicia norteamericana. Un tribunal de Los Ángeles le negó su petición para ser tutor de su hijo Elijah Blue Allman, quien presuntamente está pasando por problemas de salud mental y consumo de sustancias. Cher había solicitado que se designara también a un administrador que controlara el patrimonio de su hijo de 49 años. La jueza rechazó la petición, pero dejó abierta la posibilidad de que vuelva a presentarse el recurso legal.

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