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prueba suerte con "", el local que acaba de abrir, y en el que ofrece una experiencia nueva para los amantes de la barbacoa, pues no se trata de una preparación tradicional, sino de una barbacoa de picaña y, en estecorto tiempo, el conductor ya ha ampliado el menú de su negocio.

A través del canal de YouTube de Marco Antonio Silva, el conductor de Televisa mostró el restaurante que abrió a principios de enero, sin emabrgo, fue una idea que le rondó por la cabeza desde la pandemia del Covd-19.

De acuerdo con de la Torre, fue un primo suyo quien le envió un video, en donde se explicaban los pasos para preparar una barbacoa de picaya y, con el tiempo del que lo proveyó el confinamiento, se dio a la tarea de cocinarla y, con el tiempo, perfeccionarla.

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En las reuniones familiares, la receta se volvió una fascinación, fue entonces que las personas más allegadas a su círculo le dieron la idea, como rememoró:

"Empezó a gustar, empezó a quedar y me dicen ´oye, esto está genial, deberías de hacer algo, esto es oro puro´ y pensé ´híjole, un negocio, lo que implica´".

Aunado a esto, el tiempo que le absorbía su conducción en "Expreso de la mañana" dificultó todavía más su deseo de emprender, no fue sino hasta que acabó su ciclo en el matutino de Foro T, en diciembre del año pasado, que comenzó a materializar el concepto.

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"Es un programa con el que estoy muy agradecido, 14 años estar en un canal, día a día, informándome para informar; termina mi ciclo en ´Expreso de la mañana´, en diciembre del 2025 y digo ´ahora es cuando´", señaló.

Y, aunque en pricipio el local fue pensado sólo para entregar la comida, desde su apertura, de la Torre ya instaló una barra de metal y bancos para las personas que quien comer ahí mismo.

El menú también ha ido ampliándose, en principio, sólo venían tacos, de tortilla de harina y maíz, y tortas, pero ahora también prepara la barbacoa de picaña en tacos dorados, papas a la francesa y nachos.

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