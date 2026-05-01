Arath de la Torre le desea lo mejor a su hermano Ulises de la Torre, quien hace unos meses fue despedido del programa "Expreso de la Mañana" tras 14 años de participación debido a cambios administrativos y presupuesto; Ulises no se quedó quiero y emprendió un negocio de tacos.

De la Torre destacó que ahora su hermano está cumpliendo un sueño que tenía tiempo atrás, por lo que aplaudió su decisión, eso sí, fue puntual en mencionar que se enteró por un tercero, ya que desde hace tiempo, como lo ha platicado, no tiene relación con él.

"Vender tacos es la cosa más digna que hay en el mundo, conozco a mi hermano obviamente desde que nacimos y su sueño era tener una taquería", dijo hace unos días al finalizar la conferencia de prensa de la obra de teatro "Marihuanologos", en el Teatro Xola de la Ciudad de México.

Contó que su padrastro tuvo dos taquerías en Cancún y él las llevaba, desde niño, y ahora, su hermano Ulises está en ese mismo camino.

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Arath mencionó que aunque su hermano haya sido despedido del programa del que era parte en Televisa, está seguro que le seguirán llamando para trabajo como actor y conductor, pues lo hace muy bien.

"Fue despedido de su programa y puso su taquería, es algo extremadamente digno, está cumpliendo su sueño y seguramente le va a seguir cayendo trabajo de actor y de conductor porque lo hace muy bien".

Arath dejó entrever la admiración que siente por Ulises a pesar del distanciamiento entre ellos.

"Yo sé de qué está hecho porque venimos de la misma madre y la misma crianza".

Ulises de la Torre abre "Los Igualados", su negocio de comida. Foto: YouTube, vía Marco Antonio Silva Oficial

¿Por qué distanciaron Arath de la Torre y su hermano Ulises de la Torre?

Arath de la Torre y Ulises de la Torre tienen una relación distante desde hace años marcada por diferencias que, lejos de surgir de un solo momento, se fueron acumulando con el tiempo, eso han dicho ambos en varias entrevistas.

Ambos han coincidido en que su distanciamiento responde a un proceso gradual de tensiones personales y profesionales, donde, pese a todo, prevalece un respeto mutuo.

Uno de los factores que habría influido en la ruptura es el tema de los celos profesionales. De acuerdo con Arath de la Torre, durante su etapa juntos en proyectos como “La Parodia”, surgieron incomodidades relacionadas con el éxito y los papeles que cada uno obtenía. Según su versión, esto generó fricciones que poco a poco deterioraron la relación.

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A esto se suman las diferencias de personalidad, pues ambos han reconocido que son “como el agua y el aceite”, una frase que resume lo complicado que ha sido coincidir en posturas y formas de ver la vida. En ese sentido, Arath ha optado por mantener una “sana distancia” para evitar mayores conflictos.

Ulises de la Torre ha dejado claro que su camino también implicó tomar distancia, en una charla con Yordi Rosado en Unicable, hace tres años, el actor señaló que, en cierto momento, fue necesario “cortar el cordón umbilical” para construir su propia carrera en la actuación y la comunicación, sin permanecer bajo la sombra de su hermano mayor.

El vínculo entre ambos también ha sido descrito como una relación intermitente, ya que según Arath, las tensiones comenzaron desde que Ulises decidió incursionar en la actuación, etapa en la que surgieron desacuerdos relacionados con expectativas económicas y profesionales.

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