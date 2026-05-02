Más Información

Eduardo Matos Moctezuma critica la triste situación del INAH

Eduardo Matos Moctezuma critica la triste situación del INAH

Catalina Guzmán: el retrato de una pionera de la fotografía en México

Catalina Guzmán: el retrato de una pionera de la fotografía en México

“La danza invita a la conexión humana”: Claudia Lavista sobre festejos del Día Internacional de la Danza en la UNAM

“La danza invita a la conexión humana”: Claudia Lavista sobre festejos del Día Internacional de la Danza en la UNAM

Archivo de Octavio Paz, patrimonio de México, sigue oculto

Archivo de Octavio Paz, patrimonio de México, sigue oculto

“Ningún reconocimiento se puede ganar solo”: Gerda Gruber

“Ningún reconocimiento se puede ganar solo”: Gerda Gruber

Muere Georg Baselitz, pintor y escultor alemán, a los 88 años

Muere Georg Baselitz, pintor y escultor alemán, a los 88 años

Disney apuesta por un giro mexicano en con la incorporación de, quien se integrará al live action con un personaje completamente nuevo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el papel del actor se mantiene en reserva y no hay detalles oficiales sobre su personaje. Se trata de una creación inédita, que no se encuentra en la versión animada basada en el cuento de Rapunzel de los hermanos Grimm.

Luna compartirá créditos con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como el carismático Flynn Rider, además de Kathryn Hahn en el papel de la villana Mother Gothel.

Lee también

La dirección estará a cargo de Michael Gracey, conocido por “El gran showman”, quien buscará conservar el componente musical que distinguió a la película original. La producción, por su parte, estará en manos de Kristin Burr, involucrada en proyectos como “Cruella”.

Por ahora, no se ha confirmado si Diego Luna tendrá participación musical. La cinta animada original recaudó más de 591 millones de dólares a nivel mundial.

¿Cuándo iniciará el rodaje de “Enredados”?

El inicio de grabaciones está previsto para junio de 2026, aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada.

Lee también

No es la primera vez que Luna colabora con Disney: ha participado en “Andor”, del universo de “Star Wars”, donde es protagonista y ha obtenido nominaciones a los Globos de Oro, Emmy y Critics Choice Awards, además de “Rogue One”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]