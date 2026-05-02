Sharon Stone no solo es una de las actrices más reconocidas en Hollywood, también se ha abierto talento como pintora, y como artista; recientemente se llevó los halagos de sus fans en dos recientes publicaciones que hizo en Instagram, en la primera reflexiona sobre la apariencia y en la segunda posteó una foto en bikini.

Stone, de 68 años ha pasando de ser un ícono de Hollywood a una respetada pintora expresionista abstracta. Aunque muchos la descubrieron como artista recientemente, ella ha pintado desde su infancia, inspirada por su tía Vonne, una muralista que llenaba las paredes de su casa con arte.

Estudió Bellas Artes y Escritura Creativa en la Universidad Estatal de Edinboro en Pensilvania, donde incluso vendía sus cuadros por 25 dólares para mantenerse, y aunque dejó la pintura para dedicarse al modelaje y la actuación, retomó la práctica seriamente durante la pandemia de COVID-19 tras recibir un kit de "pintar por números" que le envió un amigo.

Fue precisamente por un cuadro que tiene en su estudio, que reflexionó sobre una realidad que viven muchas mujeres.

Stone reflexionó sobre la apariencia de las mujeres, sus temores y cómo son señaladas por los demás como si lo único que importara fuera la apariencia.

"¿Por qué en 2026 seguimos temiendo envejecer y ser nosotras mismas? Somos mucho más que nuestra apariencia... somos artistas, madres, hermanas, esposas, enfermeras, maestras... ¡y la lista continúa!", se lee.

Contó por qué se indignó recientemente:

"Me indigné mucho con este tema hace unas semanas, cuando visité mi estudio. El equipo de filmación pidió que se retirara de la toma un cuadro, "La Diosa", que representa a una mujer desnuda".

La protagonista de la cinta "Bajos Instintos" cuestionó por qué se le tiene miedo a la desnudez en las pantallas, en los propios cuerpos, y no a la violencia que se bombardea diariamente.

Sharon Stone en "Bajos instintos". Foto: Especial

"Le tenemos miedo a la desnudez en nuestras pantallas, en nuestros cuerpos, en nuestros hogares... ¿pero no a la violencia ni a todo lo demás con lo que nos bombardean constantemente día tras día? ¡Seamos realistas!", expresó.

Sharon Stone, considerada el gran símbolo sexual de los años 90, mostró que ella no le tiene miedo al mostrar el cuerpo tal y como es, publicó una foto en bikini que ya suma más de 100 mil "me gusta".

"¡Los veranos a la vuelta de la esquina! feliz viernes mis amores", se lee; la actriz cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram.

La actriz Sharon Stone compartió esta foto en bikini. Instagram sharonstone

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