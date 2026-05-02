El actor Beau Starr, reconocido por su participación en la saga "Halloween" y una amplia trayectoria en cine y televisión, falleció a los 81 años, según reportes difundidos por medios estadounidenses.

La noticia fue confirmada por su hermano menor, Mike Starr, quien señaló que el actor murió el pasado 24 de abril en Vancouver, Canadá, por causas naturales y en tranquilidad. También lo recordó como una persona “única y especial”, destacó la cercanía que tenía con su familia y la influencia que ejerció en su vida.

Antes de consolidarse como actor, Starr tuvo un paso por el deporte profesional: formó parte del equipo de prácticas de los New York Jets a finales de los años 60 y jugó en la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Posteriormente, incursionó en la televisión con el programa de comedia "Bizarre", encabezado por Bob Einstein.

Su debut en cine llegó en 1982 con "Hanky Panky", protagonizada por Gene Wilder y Gilda Radner. Más adelante alcanzó mayor reconocimiento al interpretar al sheriff Ben Meeker en "Halloween IV" y "Halloween V".

Los seguidores del cine de Martin Scorsese también lo identifican por su papel como el padre de Henry Hill en "Goodfellas", actuación que fue recordada con un emotivo mensaje por el actor Christopher Serrone tras conocerse su fallecimiento.

"Estoy aquí con gran pesar para informar a todos del triste fallecimiento de Beau Starr.@mikestarractor me pidió que hiciera el anuncio. Beau disfrutó de una vida rica y significativa. Era un hijo, hermano, padre, abuelo, actor y jugador de la NFL/CFL. Por favor tómate un momento para ayudarme a recordar a un gran tipo".

En televisión, Starr tuvo un rol recurrente en la serie canadiense "Due South", donde participó en 66 episodios entre 1994 y 1999. A lo largo de su carrera sumó créditos en películas como "Nacido el 4 de julio", "Speed", "Angels in the Infield" y "Cinderella Man", además de apariciones en series como "Wings", "TJ Hooker" y "Doc".

Su exmánager, Timothy Beal, destacó la cercanía del actor con sus seguidores, en especial con los fans de "Halloween", y aseguró que siempre mantuvo una actitud positiva tanto dentro como fuera de los sets.

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