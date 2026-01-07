Más Información

Después de varios rumores, por fin eligió a los dos actores que protagonizarán el live action de "Enredados".

La noticia llegó a través de redes oficiales de Walt Disney Studios, donde se confirmó que Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim será el encargado de encarnar al carismático Flynn Rider.

Teagan Croft es una actriz australiana de 21 años, su papel más reconocido fue como Raven/Rachel Roth en la serie "Titans". También protagonizó "True Spirit", cinta basada en la historia real de la navegante Jessica Watson.

Milo Manheim, de 24 años, es uno de los rostros más reconocibles de la generación Disney Channel gracias a la franquicia "Zombies", que arrancó en 2018 y ya suma cuatro entregas. A esto se suma su trabajo en la serie "School Spirits", estrenada en 2023 y con varias temporadas aprobadas.

La cinta estará dirigida por Michael Gracey, cineasta especializado en espectáculos musicales que alcanzó enorme éxito con "The Greatest Showman" y más recientemente con "Better Man".

El guion corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, mientras que la producción está en manos de Kristin Burr, y Lucy Kitada.

Estrenada en 2010, Enredados representó un giro importante para Disney: una protagonista más independiente, humor contemporáneo y una banda sonora que trascendió generaciones. En taquilla, la película superó los 590 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos animados.

De acuerdo con la información disponible, el rodaje comenzará en junio de 2026 en Londres. Aunque Disney aún no ha revelado una fecha oficial de estreno, el calendario apunta a que Enredados será uno de los títulos fuertes del estudio en los próximos años.

