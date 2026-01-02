Este año Disney amenaza con hacer suyos los cines, al tener en fila cuatro títulos esperados por el público: “Toy story 5”, “Avengers: el día del juicio final”, “El mandaloriano y Grogu” y la versión live action de “Moana”.

Y si con eso no fuera suficiente, tiene en “Hoppers”, sobre la relación entre los humanos y los animales, una de las más reciente entregas del sello Pixar.

¿Harán los pronósticos buenos? Eso nadie lo sabe con seguridad, pero todo apunta que quizá estemos por ver un nuevo récord de los estudios del ratón Mickey en el orbe, como ya lo ha hecho anteriormente.

¿Te acuerdas de algunas de las marcas que ha impuesto la compañía estadounidense creada por Walt Disney?. No te preocupes si no lo sabes, porque aquí te decimos algunos de ellos para que puedas presumirlos cuando se hable del tema.

“AVENGERS ENDGAME”, LA MÁS TAQUILLERA DE LOS ESTUDIOS

La cinta que se pensaba era el fin de la saga de superhéroes unidos cimbró al mundo durante las primeras semanas de la primavera de 2019. Y no sólo por ser una supuesta conclusión al universo Marvel, sino porque moría Iron Man, uno de los más queridos entre la fanaticada.

Todavía hay médicos que han sido consultados para explicar su fallecimiento y éstos han dicho que lo que mató al hombre de la armadura no había sido su sacrificio por salvar al mundo, sino por algo llamado síndrome de reperfusión, que es cuando un cuerpo mutilado o con varias heridas, recibe de golpe toxinas nuevas y radicales libres que aniquilan al corazón.

La cinta es la segunda más taquillera de todos los tiempos en el mundo, con 2 mil 800 millones de dólares recaudados en el mundo (es decir, recibió 9 por cada uno invertido en su producción), sólo detrás de “Avatar”, la entrega original de 2009.

“INTENSAMENTE 2”, LA ANIMACIÓN PREFERIDA

Todo mundo sabía que le iba a ir bien en los cines, luego de que su antecesora había recaudado 859 millones de dólares en el mundo. Pero la nueva aventura no sólo la superó, sino que la destrozó en taquilla por más del doble en dinero juntado en taquillas.

Ocupa el lugar 9 de las películas con más dinero en todos los tiempos, dejando detrás a las más recientes secuelas de “Frozen” y “Zootopia” que en su momento ya lucían inalcanzables para todos.

En 2024 fue la única película en superar los mil millones de dólares en taquilla y rebasó sin problema a los que habían sido fenómenos del 2023, “Super Mario Bros la película” y “Barbie”. En México es la cinta más vista en la historia con más de 25 millones de espectadores.

Intensamente 2 ¿Quién era la mujer mexicana que inspiró un personaje de la película? Foto: Captura de pantalla

LAS LIVE ACTION

Cuando Disney anunció que adaptaría sus cintas clásicas animada al live action, más de uno levantó la ceja y no faltó quien dijera que era un error la decisión, bajo la idea de que hay cosas intocables.

Pero empresarios al fin, la decisión no era un capricho, sino una conclusión de un proceso arduo en cuanto a encuestas, focus group y modelos matemáticos y, claro, el argumento de querer acercar esas historias a los nuevos públicos.

¿Funcionó? Bueno, cuatro de esas adaptaciones (casi el 50% hasta ahora), “El Rey León”, “La bella y la bestia”, “Aladdin” y “Lilo & Stich” se encuentra entre las 51 cintas más taquilleras en la historia. Si habláramos de beisbol el promedio de bateo sería altísimo. Por eso este año viene “Moana” en ese formato.

La más adelantada de ellas es “El Rey León” que se queda a unos cuantos dólares del Top Ten global, casi casi mordiéndole la cola al Tiranosaurio de “Jurassic World” que está en el sitio 10.

