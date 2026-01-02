La mesósfera, ubicada a 80 kilómetros de la superficie planetaria, a la que sólo pueden llegar cohetes espaciales y en la cual se puede ver la división entre la luz terráquea y la oscuridad infinita, se ha convertido en “set” de cine mexicano.

Mediante la más avanzada tecnología, el cortometraje Ground control, que se espera pronto comience recorrido festivalero, logró tener tomas de la zona para incluirlas en la historia sobre un astronauta fallido que parece tener una nueva oportunidad.

La compañía regiomontana Wha Production realizó una alianza con la empresa de video aeroespacial BXPACE para lograr el objetivo y verse el resultado a lo largo de 60 segundos, en una producción de 16 minutos.

Werner Heinze Amador, codirector de la historia, explica que es un concepto que comenzó su preparación hace tres años.

“Desde un principio quisimos hacer algo con temática espacial. La idea inicial era hacer las tomas con pantalla verde, lo tradicional, pero por razones del destino dimos con una agencia de video espacial en Monterrey. Nos acercamos a ellos, creyeron en la historia y fuimos armando todo”, dice.

Francisco de Luna, Ludyvina Velarde, Andrea Villagrán y la niña Aurora Eleonor conforman el elenco de esta historia sobre un hombre maduro que debe elegir entre cumplir su sueño de viajar al espacio o ver por su familia, que se encuentra dañada.

¿Qué se hizo?

Las escenas que se verán en Ground control son sin actores. Sólo es la imagen real de la mesósfera, en distintos aspectos, considerada como una de las zonas menos investigadas por los científicos.

Las tomas se hicieron con un módulo preparado por la agencia espacial, el cual portaría la cámara, midiendo el gramaje requerido y la zona a la que debía llegar y bajar para no interferir con aviones.

“Subió con un globo de helio enorme, al que se tronaba internamente y caía en paracaídas, ya luego ellos con GPS veían a dónde llegaba, con el riesgo de que la cámara se perdiera”, detalla.

El “rodaje” se realizó a las afueras de Monterrey, pegado a la carretera que va a Piedras Negras.

“En el corto, la parte espacial es simbólica, acompaña al personaje. En México consumimos mucha ciencia ficción, pero no la hacemos porque es muy cara, y es bueno darse cuenta que con cosas así, sí se puede hacer”.