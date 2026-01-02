Más Información

“Malacría” retrata a la mujer y las violencias heredadas

Adolfo Bioy Casares: las cartas de amor herido a Elena Garro

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Con superhéroes que son garantía en cine, biopics de cantantes consagrados y, por supuesto, la eterna llave de la animación vía el vaquero Woody y el astronauta Buzz Lightyear con Toy Story 5, el 2026 se apresta para tener un año de cine.

En México, la gran pregunta es si se superarán los más de 210 millones de boletos adquiridos en 2025, cifra similar a la registrada en 2024 de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Y se espera que por lo menos haya unos 600 lanzamientos en estos 12 meses siguientes, lo que significaría más de 10 estrenos por semana de todos tamaños.

A estos se suman otros estrenos como El mandaloriano y Grogu, con Pedro Pascal, una aventura en la que el pequeño y verde Grogu parece estar encaminado a usar la fuerza para el bien de la galaxia.

Se verán también otras como el live action de Moana, Resident Evil, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha y Jumanji 3.

