"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Todo transcurre en Ciudad Caótica, lugar en el que el ídolo de América Latina, de la creación de Roberto Gómez Bolaños, vive al lado Susana, su esposa, de Lina y Bobby, sus hijos, y hasta de su mamá, doña Luisa.

En "Los colorado", la versión animada de el Chapulín Colorado, vemos al mismo personaje que en acción real interpretó su creador, con sus torpezas pero también con esa habilidad tan suya de sacar el mejor provecho de cada situación, lo que lo lleva a gozar de la admiración de toda una ciudad.

Al mismo tiempo que nuestro paladín justiciero enfrenta villanos que alguna vez derrotó, como el Tripaseca, también tendrá que arreglárselas para resolver nuevas amenazas y hacerse cargo de su familia y de situaciones que todo padre, esposo e hijo tiene que atender en su vida diaria. Este elemento es el aporte de la serie, pues el conocer la cotidianidad de un héroe, lo hace cercano y entrañable para sus seguidores.

Al proyecto lo desarrollaron Gabriel y Rodolfo Riva Palacio de Huevocartoon, en alianza con Warner Bros., Discovery y Grupo Chespirito. Se trata de una primera temporada de 10 episodios que se transmitirá de lunes a viernes, a las 15:00 horas por Cartoon Network, mientras que en HBO Max los estrenos serán cada jueves.

¿Dónde ver?: Cartoon Network / HBO Max

