En México, “La Oficina” es una serie que busca exponer los abusos dentro del mundo laboral, al mismo tiempo que hace reír al público con la incómoda actuación de Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III, heredero y gerente regional de Jabones Olimpo.

“(La Oficina) Expone muchos vicios respecto al mal ejercicio del poder, a la explotación laboral, a la poca oferta laboral, es decir, esta gente tiene que soportar este imbécil que tienen de jefe”, dice dicho actor mexicano con sarcasmo y seriedad.

En esta serie observamos a un sujeto de humor basado en la incomodidad, conocido como cringe comedy, que busca exponer situaciones torpes o incómodas que incluso pueden rozar la humillación. Mas el estilo cuenta con límites.

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“Creo que la comedia tiene una facilidad para exponer y para ridiculizar estas conductas. Y hablar de ellas no quiere decir que las estás validando, suscribiendo o ensalzando. Es una línea delgada a la hora de hacerla para que sea verdadera", describió Bonilla a EL UNIVERSAL.

Durante la alfombra roja, Marcus Bucay, showrunner de "La Oficina", y Gaz Alazraki, director del proyecto, explicaron cómo surgió la idea de que su proyecto se desarrollara en una empresa de jabones. La inspiración provino de juntar el universo de su serie “Club de Cuervos” (2015) con esta última producción.

“De repente tenía problemas paternales y pensé en negocios familiares. Eso echó a andar todo ese pensamiento. De repente dije multiverso e Industrias Iglesias tenía jabones, aquí lo vamos a traer, así de simple”, comentó Alazraki.

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Para dar vida a Ponce III, Fernando Bonilla explicó que decidió construir al personaje desde cero, sin basarse en Michael Scott, el icónico jefe de la versión estadounidense, a pesar de las comparaciones de los fanáticos después del anuncio del proyecto.

“Sabía que lo primero que había que hacer era borrarse los referentes, borrarse el contexto y olvidarse de de los personajes que la gente podía tener en la cabeza y construir uno propio”.

Aunque el actor no sintió presión al interpretar al personaje, sí experimentó una gran responsabilidad al ver el talento del equipo que lo acompañó durante los ocho episodios de la serie.

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“Lo único que me generó no presión, pero sí responsabilidad, pues era ver el talento y el trabajo de todos mis compañeros y de todos los departamentos”.

La serie “La Oficina” se estrena hoy a través de Amazon Prime Video, donde Bonilla encabeza el proyecto con la esperanza de generar una conexión natural con el público.

“Pues me tocaba a mí ponerle la cara más identificable jugar el rol protagónico y un poco la conexión más directa con el público, es decir, a partir de mi jeta y de mi interpretación, van a conocer la chamba de toda esta gente”.

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La historia de "La Oficina" sigue la caótica rutina laboral en Jabones Olimpo, una empresa familiar en Aguascalientes donde nada funciona como debería. Bajo el mando del inepto y peculiar gerente Jerónimo Ponce III, los empleados intentan sobrevivir entre absurdos corporativos, egos inflados y situaciones cada vez más ridículas.

La serie ya se encuentra disponible a través de Prime Video e incluye 8 capítulos, los cuales pueden ser vistos a partir de hoy.

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