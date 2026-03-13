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El diputado Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, denunció en sus redes sociales que ya no lo dejaron acceder a su oficina hoy, después de que el actor anunció que la próxima semana regresará a San Lázaro.
Cabe recordar que la licencia de Mayer Bretón sigue vigente, ya que no se ha oficializado su regreso mediante oficio anunciado al pleno.
Además, el pasado 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió provisionalmente los derechos partidistas de Mayer, por lo que no está definido su reincorporación a la bancada guinda.
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El órgano partidista tomó la decisión porque Sergio Mayer dejó el cargo para participar en un reality show, en donde, dijo, ganaría más que lo que recibe de dieta y que lo necesita para solventar sus gastos.
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cdm/apr
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