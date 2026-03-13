El diputado Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, denunció en sus redes sociales que ya no lo dejaron acceder a su oficina hoy, después de que el actor anunció que la próxima semana regresará a San Lázaro.

Cabe recordar que la licencia de Mayer Bretón sigue vigente, ya que no se ha oficializado su regreso mediante oficio anunciado al pleno.

Además, el pasado 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió provisionalmente los derechos partidistas de Mayer, por lo que no está definido su reincorporación a la bancada guinda.

Lee también Suplente de Sergio Mayer espera trabajar más tiempo en San Lázaro; experiencia como migrante en EU le da visión de cómo legislar

El órgano partidista tomó la decisión porque Sergio Mayer dejó el cargo para participar en un reality show, en donde, dijo, ganaría más que lo que recibe de dieta y que lo necesita para solventar sus gastos.

El diputado suplente Luis Morales Flores denunció el cierre de su oficina a través de sus historias de Instagram. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/apr