El elenco habló sobre Fernando de Bonilla, quien lidera el proyecto de Amazon basado en "The Office".

El elenco de la serie "La Oficina" se reunió en la alfombra roja para presentar el proyecto, donde varios de sus integrantes hablaron sobre trabajar con Fernando Bonilla, quien da vida al peculiar jefe Jerónimo Ponce III.

La actriz Alejandra Ley, conocida por participar en series como "Yo no soy Mendoza" (2025) y "Contra las cuerdas", confesó que compartir escena con Bonilla fue todo un reto, principalmente por lo difícil que era mantener la seriedad durante las grabaciones.

“Fernando Bonilla es encantador e inteligente, pero aguántate la risa. Es verdad, no pudimos trabajar tan en serio, ahí era reír”, comentó.

Por su parte, Rodrigo Suárez, quien debuta en el mundo del streaming con esta producción, aseguró que, aunque Jerónimo Ponce III puede ser un jefe complicado, no le importaría convivir con él fuera de la oficina.

“Que me invite al estadio a las Chivas. Sí, pero que sí pague, porque luego se pone mal”, dijo entre bromas.

El actor Quetzalli Cortés, conocido por proyectos como Las Aparicio y Bienes raíces, también elogió el trabajo de Bonilla, destacando su capacidad para improvisar durante las escenas.

“Tiene una capacidad impresionante, como muy pocos actores, para improvisar en personaje”.

El propio Fernando Bonilla reveló que durante las grabaciones formó una relación cercana con varios de sus compañeros, especialmente con Edgar Villa “Villita” y Elena del Río, quien interpreta a Sofi Campos en la serie.

“Bueno, pues tenemos lazos muy fuertes. Por supuesto, Elena del Río, que es mi pareja, pero nuestros personajes generalmente están en polos opuestos”.

Sobre Juan Carlos Medellín, quien interpreta a Lucio Galván dentro del equipo legal de la empresa en la ficción, Bonilla no dudó en elogiar su talento.

“Juan Carlos Medellín es un actor descomunal, que es el que hace a Lucio. He trabajado muchas veces con él”.

"La Oficina" es la adaptación mexicana del formato internacional "The Office", presentada como un falso documental que sigue la vida cotidiana de los empleados de la empresa Jabones Olimpo, donde el excéntrico Jerónimo Ponce III intenta liderar a su equipo.

La serie se estrenará este viernes a través de Amazon, donde se lanzarán 8 episodios que todo el público podrá ver a través de la plataforma de streaming

