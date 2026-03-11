Las presiones por parte de la industria farmacéutica hacia los hospitales, un tema que el sexenio pasado fue relevante en las conferencias presidenciales, se tocará en la versión mexicana de la serie "DOC", de reciente estreno y cuya segunda parte llegará a Netflix a finales de mes.

Y la figura del abuso recae en Alejandra Ambrosi (“El amor invencible” y “Fuga de reinas”) quien da vida a la directora de una de las farmacéuticas más influyentes del país, quien entabla una relación cómplice con un médico encarnado por Iván Sánchez (“Con esa misma mirada” y “¿Quieres ser mo novia?”).

“La serie está basada en una serie italiana, pero se tropicalizó y hay hechos reales. Mi personaje es alguien que intenta empujar ciertos medicamentos para que sean aprobados y pues refleja esa parte de los intereses económicos, políticos, de poder, entre hospitales y farmacéuticas. Es el reflejo de que para hacer negocio se pasan por alto muchas cosas”, comenta Ambrosi.

"DOC" tiene como hilo conductor a Ferrara (Juan Pablo Medina, “Soy tu fan”), uno de los médicos más respetados del hospital, quien por un accidente pierde 12 años de memoria y no recuerda la muerte de su hijo, ni su divorcio. Y pasa de ser la máxima autoridad del lugar, a tener que comenzar nuevamente desde el nivel más bajo como residente.

Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Martín Saracho y Giuseppe Gamba son algunos que completan el elenco.

“En la serie te enteras un poquito de lo que se cocinan en la farmacéutica, elevan costos o esconden cierta información, y pues es un poco reflexionar sobre todo lo que no sabemos en esos hilos de poder y ambición”, subraya la actriz.

Con telenovela

Ambrosi se encuentra ahora en grabaciones de “El guardián de mi vida”, telenovela producida por Juan Osorio.

Silvia Navarro, Diego Klein y Daniel Arenas conforman el reparto de la historia que es una reversión de la argentina "Amor en custodia” y que hace dos décadas hizo en TV Azteca.

“Yo hago a la esposa del protagonista masculino (Arenas),quien es el guardaespaldas, todavía no tiene fecha de salida al aire”, comenta.

