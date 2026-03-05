Más Información

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

El actor e hijo de dejó a los reporteros boquiabiertos luego de corregir al director Gaz Alazraki, quien se refería a "The Office" como la versión “americana”. Fernando tomó la palabra para señalar que tanto la versión mexicana como la chilena también son versiones americanas, subrayando que América no es solo Estados Unidos. Bonilla recibió aplausos de parte de la prensa.

“También es la versión americana y la de Chile también es una versión americana. No es nuestra culpa que el país del norte no tenga nombre”, dijo Fernando Bonilla.

El actor, quien interpretará a Jerónimo Ponce III, aparecerá como el protagonista de “La Oficina”, serie basada en la serie de BBC.

Camaradería entre los Tigres del Norte

Contrario a la naturaleza solitaria de los tigres, con los del Norte, la agrupación, prevalece la camaradería, prueba de ello fue cuando Oscar Lara, baterista de, requirió ayuda de Hernán Hernández para acomodar su traje y no salir desalineado en fotos.

Mientras ofrecían entrevistas en Santiago, Nuevo León, el hombre de 75 años fue asistido por su compañero, quien ajustó tanto el saco como el pantalón de su amigo tratando de ser lo más discreto posible.

Los Tigres del Norte: Foto: EL UNIVERSAL, archivo.
Los Tigres del Norte: Foto: EL UNIVERSAL, archivo.

Reggaetón mexa crece entre egos, envidias y solidaridad

El reggaetón mexo parece estar viviendo un buen momento, pero ni dentro de la misma escena se ponen totalmente de acuerdo sobre su realidad.

En conferencia de prensa, Yeri Mua aseguró que uno de los grandes problemas del género en México es justamente la falta de unión. La cantante dijo que, a diferencia de lo que pasa en Puerto Rico o Colombia, aquí muchos artistas quieren ser “el número uno”, en lugar de trabajar como equipo. Según ella, el ego, la envidia y hasta la misoginia dentro de la industria son factores que han impedido que el movimiento despegue a nivel global como sí lo han hecho otros países.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Pero no todos dentro de la escena lo ven igual. El Malilla aseguró que el reggaetón mexo sí es una comunidad unida y solidaria, y que los artistas se apoyan entre sí. Incluso mencionó convivencias recientes con colegas del movimiento para demostrar que el crecimiento del género es colectivo.

Así, mientras unos ven egos que frenan el avance, otros aseguran que la unión ya existe… y que el reggaetón mexicano ya está despegando al igual que el colombiano o puertorriqueño.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

