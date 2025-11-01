🔥Fernando Bonilla, nieto de Sofía Álvarez e hijo de Héctor Bonilla, nos cuenta cómo fue trabajar en la mega producción "Las Muertas", la serie de Luis Estrada inspirada en el caso de las Poquianchis. Además, nos da detalles de su controversial personaje "Ticho".

El actor revela cómo maneja el HATE recibido por "La Oficina" (The Office México), donde interpreta al peor jefe del mundo (Jerónimo Ponce Tercero). ¿Será una copia? ¡Estreno exclusivo en Prime Video en 2026!

Además, una mirada profunda al nuevo show de Stand Up, "Corte de Caja", donde aborda su terapia, sus 40 años y la eterna lucha por no vivir a la sombra de su padre, el queridísimo Héctor Bonilla.