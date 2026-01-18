Si alguien le hubiera pedido a una inteligencia artificial recrear el momento que Chris Pratt vivió en México al presentar Sin piedad, ningún prompt habría sido suficiente para anticipar lo que ocurrió.

La nueva cinta, que llega el próximo jueves a salas, plantea un thriller contrarreloj donde la IA decide el destino de un acusado, mientras la verdad intenta abrirse paso entre datos y algoritmos.

Pero la visita del actor de Guardianes de la galaxia también tuvo su dosis de adrenalina: subir el viernes a la cima de la Torre Latinoamericana y sortear anoche el tránsito para llegar al centro comercial Mitikah, en Coyoacán.

Chris recorrió la alfombra durante media hora y firmó autógrafos al grito de: “¡Chris, hermano, ya eres mexicano!” Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El patio del lugar lució lleno, así como los balcones de los dos pisos que asoman a la calle, para ver al actor aunque fuera de lejos e intentar conseguir una foto a su lado o un autógrafo.

El esfuerzo valió la pena, pues lo llevó a un encuentro entre fotos, gritos y gestos de complicidad, previo a la proyección.

Figuras de acción, pósters, cascos de Star-Lord, huevos de dinosaurio e incluso fotografías del mismo Chris sin playera fueron los objetos que los mexicanos trajeron para que él estampara su firma.

Tras una pequeña caminata inicial y ver algunos de los recuerdos de los fans, así como los típicos gritos de “Chris, hermano, ya eres mexicano”, el actor se rindió ante sus seguidores con una mirada en la que se apreciaba el cariño y la sorpresa hacia ellos.

“No lo puedo creer, realmente no me lo esperaba, pero los fans mexicanos son los mejores. Ellos realmente lo demostraron estando aquí con todas estas cosas; me siento muy bendecido, es una gran noche, amo México”, dijo.

Kali Reis, coprotagonista del filme, no se quedó atrás, y sus ojos abiertos de par en par también demostraban el impacto que sintió al conocer al público mexicano, que hizo gala de la fama que carga a nivel mundial por “abrazar” a todos los que visitan el país.

Entre algoritmos y tacos

En el largometraje se explora el uso de la IA, uno de los temas que en el mundo real también se discute casi a diario, y Pratt tiene una opinión sobre este avance.

“Creo que la tecnología está muy acelerada, mi perspectiva está cambiando tan rápido como ella. Soy un poco optimista, pero la IA es divertida y tenebrosa al mismo tiempo”, afirmó en un pódium.

Juguetón, dijo que incluso pensó en una hipotética secuela de Sin piedad, pero situada en México, en la que, claro, habría que incluir tacos y algunos de los problemas cotidianos que enfrenta el país con respecto a la tecnología.

“Sería una historia de detectives en la que mi personaje tenga que venir aquí y usar la IA para resolver crímenes, pero luego no hay wifi y la gente mexicana me ayudaría y comeríamos tacos al pastor toda la noche”, compartió.

El director Timur Bekmambetov y la coprotagonista Kali Reis mostraron su buen ánimo durante el encuentro con los fans. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Luego de subir al escenario para hablar un poco de la cinta y los retos que le implicó transmitir emociones durante poco menos de dos horas, amarrado a una silla casi sin poder moverse, Chris volvió a caminar junto a sus fans.

“Gracias, gracias, gracias”, gritó al ritmo característico de las porras nacionales, al tiempo que tomaba rumbo a la sala de cine en la que se realizará la primera proyección posterior de la película.

Y como si se tratara de un video generado por IA, la plaza quedó vacía en un instante, luego de que el hombre que ha salvado a la galaxia saliera de la escena.

Pero como, según se dice, la vida premia a los pacientes, un poco menos de 100 personas que no paraban de gritar “otra vez, otra vez” consiguieron ver a Chris Pratt un poco más, aunque solo firmó un par de autógrafos y posó a la distancia para que algunos consiguieran su selfie anhelada.

Al final, los rostros de satisfacción lo decían claramente: valió la pena insistir y tener calma en un mundo de inmediatez.

Pratt posó el viernes con sus compañeros en la Torre Latinoamericana, donde promocionaron el filme. Foto: @SonyPicturesMX