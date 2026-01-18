Para la directora de cine Itandehui Jansen, la pandemia de Covid-19 en 2020 fue una crisis global que germinó en su cabeza un escenario distópico de ciencia ficción.

De ese caos nació Itu Ninu (Cumbres de maíz), una película situada en una ciudad ficticia en el año 2084, donde en un mundo bajo vigilancia digital y colapso climático los protagonistas —que son migrantes— sobreviven con una lengua muchas veces marginada por la sociedad.

“Me quedé con el interés de cómo la ciencia ficción nos puede ayudar a pensar sobre el futuro”, cuenta la cineasta en entrevista para EL UNIVERSAL.

Jansen, cuya identidad se teje entre sus raíces mixtecas y su herencia holandesa, afirma que existe una preocupación latente de que las lenguas indígenas se pierdan, ya que cada día hay menos hablantes tanto en México como en el mundo.

“Proyectar el mixteco hacia el futuro es una búsqueda para hacernos pensar, es importante que mantengamos vivas estas lenguas. Estos dos migrantes [en Itu Ninu] viven en un sistema que los está monitoreando todo el tiempo (...) y el mixteco se convierte en algo propio, casi secreto; la idea de este espacio íntimo es la de una subversión al sistema”.

El Tu’un Savi, también conocido como lengua mixteca, es actualmente la cuarta lengua indígena más hablada en México, y la segunda con mayor presencia en Oaxaca, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Itandehui Jansen es la directora de la película Itu Ninu (Cumbres de maíz). Foto: Especial

Los protagonistas de Itu Ninu, Ángel y Sofía, se encuentran en una ciudad en 2084, un entorno donde la libertad ha sido reemplazada por una vigilancia global. En este mundo, un sistema de base de datos monitorea cada movimiento de los migrantes, clasificándolos bajo un control tecnológico. En ese escenario, ambos comienzan a comunicarse por cartas escritas en mixteco.

Este acto crea un código indescifrable para la inteligencia artificial, volviéndolo un “espacio único” donde el control no puede llegar, y a su vez convirtiendo su herencia cultural en una herramienta para relacionarse ante la crisis climática y el aislamiento.

Junto con las cartas se implementan pocos diálogos en la película que responden a la practicidad a la hora de grabar, al equipo pequeño que trabajó en el proyecto y a que también fue “una manera de expresar la marginación de las lenguas indígenas y la poca presencia que suelen tener en espacios públicos en un país como México”.

La directora hace énfasis en retratar la experiencia de estas comunidades en ambientes urbanos, alejándose de los estereotipos puramente rurales. De acuerdo con Itandehui, la denominación “indígena” es un concepto político y no folclórico. La cineasta sostiene que este término se refiere a los pueblos que viven haciéndole frente al colonialismo y al despojo de autonomía.

“Se independizó el Estado mexicano, pero no se independizaron los mayas, los mixtecos o los nahuas. A eso se refiere el término indígena, y creo que muchos lo olvidan y se convierte en un término folclórico para hablar de pueblos que no tienen independencia en sus propios territorios (...) entonces uno vive como minoría en su propio país, no siempre, pero generalmente el Estado ha marginado a estas poblaciones”, asegura la directora de cine.

Por otro lado, la lengua mixteca y la historia futurista de la película van ligadas con el “cine artesanal”, que es el método bajo el cual se realizó el largometraje basado en pilares como el impacto mínimo al medio ambiente. El equipo se redujo a la directora y los dos protagonistas, quienes filmaron en locaciones reales en Edimburgo, Escocia, donde Jansen vive actualmente. Al evitar sets construidos, se aprovecha los escenarios naturales para reducir la huella de carbono y los desechos.

El equipo para esta película se redujo a la directora y los dos protagonistas, quienes filmaron en Edimburgo. Foto: Especial

“Contar su propia historia”

Itandehui extiende un consejo a los jóvenes de comunidades indígenas en Oaxaca que desean contar sus propias historias, pero temen que su lengua o tradiciones no sean de interés público.

“Pensar menos en el público y enfocarse en lo que uno quiere narrar; lo que a uno le inspira o considera importante, generalmente habrá alguien más por ahí que le va a interesar. Cuando estaba estudiando me dijo un cineasta: ‘No te preocupes, si a ti te gusta a alguien más le va a gustar, uno no es el único que tiene interés por el mundo, el mundo es amplio’”, concluye Jansen.

Itu Ninu se presentó en 2023 en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ha cosechado múltiples reconocimientos como el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Arizona, Mejor Largometraje de Ciencia Ficción en Berlín, y Mejor Largometraje en los festivales de Copenhague y Madrid.

Esta creación de Jansen también fue proyectada en Oaxaca en 2024, en el Auditorio Municipal de Chaltongo, Hidalgo; en el Centro de Artes de San Agustín (CaSa), en San Agustín Etla, y en el Centro Cultural San Pablo, en la capital oaxaqueña.

Actualmente, Itu Ninu se proyecta en el Museo Universitario del Chopo, en el Cinematógrafo El Chopo, del 19 al 23 de enero, con horarios de lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 5:42 de la tarde, y del 20 al 22 de este mismo mes se proyectará los martes y jueves de 12:30 a 18:30 horas.

También estará en la sala Carlos Monsiváis, en el Centro Cultural Universitario, del 29 de enero al 1 de febrero con tres funciones al día que empiezan desde las 11 de la mañana y terminan hasta las 18:30 horas; además de la Cineteca Nacional.

Itu Ninu ha sido galardonada en festivales internacionales. Foto: Especial