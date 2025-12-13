El mixteco, la lengua indígena que habla cerca del 2% de habitantes en México, tiene película de ciencia ficción ubicada en 2080, en la que el oxígeno ya no es puro y la gente es vigilada constantemente.

Se trata de Itu ninu (“sembradíos que están en lo alto”, en dicha lengua), ópera prima de Itandehui Jansen que se filmó en Europa y la cual llega este fin de semanas a salas.

Es protagonizada por Alejandra Herrera y el escritor y hablante mixteco Armando Bautista García (Antología de letras, dramaturgia, guión cinematográfico y lenguas indígenas), quienes interpretan a una pareja que, para escapar del control, se comunican justo en mixteco.

“Yo no hablo esa lengua, pero mi madre sí. Yo lo perdí en el proceso de migración. Las generaciones cada vez lo hablan menos y habrá un día que ya no lo hable nadie, entonces quiero dejar algo de ello”, comenta Itandehui.

Itu ninu se rodó en locaciones de Escocia con recursos propios, luz natural y vestuario de segunda mano, para ayudar al sentimiento ambientalista de la realizadora.

La historia tuvo su semilla durante la pandemia del Covid-19. A eso se sumó un artículo periodístico en el que se decía que el gobierno de Reino Unido quería rastrear a la gente por medio de un chip.

“También estaba la vigilancia casi voluntaria que hay por redes sociales, ya hay contextos donde esto ya no es nada inocente, como el hecho de que EU quiere ver tus redes sociales y si ve que escribes algo equivocado de las personas equivocadas, ya no entras”, explica.

“Originalmente no estaba pensado en que fuera ciencia ficción, sólo quería expresar ese aislamiento de la pandemia y los distópico, pero todas estas ideas las proyecté hacia el futuro, porque en 2022 todavía no ganaba Trump, nos parecía lejano todo eso”, abunda.

Entonces comenzó a ver producciones como La Jetée, de Chris Marker (12 monos) para ver cómo hacer historias con pocos recursos.

“Algo de Hollywood no iba a funcionar con la propuesta que yo tenía, busqué ejemplos de ciencia ficción diferente que podían inspirarme, con pocos recursos, pero hablando de problemas de la actualidad, viendo al futuro”, apunta.

Este largometraje se suma a otras propuestas nacionales de ciencia ficción como 2033, De día y de noche, Depositarios, Seres: Génesis y La última muerte.