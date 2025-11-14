Más Información
Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias
CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen
A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto
La empresa estadounidense Pfizer informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no le ha autorizado la venta al público de su vacuna actualizada contra Covid-19.
Por lo que solamente se están aplicando dosis de Pfizer en el sector público, en la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026, junto con la vacuna actualizada de la empresa Moderna.
“En el ámbito privado, la liberación de los lotes de vacuna para Covid-19, por parte de las autoridades regulatorias aún se encuentra en proceso. En Pfizer mantenemos una colaboración estrecha y permanente con dichas autoridades para avanzar en este procedimiento a la brevedad posible”, expuso en un comunicado.
La farmacéutica explicó que su biológico está actualizado y protege conta la variante de Covid-19 que circula actualmente, es decir, la denominada LP.8.1.
Lee también Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma
“La vacuna actualizada contra Covid-19, adaptada a la variante LP.8.1, se encuentra disponible en el sector público y se está aplicando de manera gratuita, conforme a lo anunciado por las autoridades de salud de México. Este avance representa un paso relevante de cara a la temporada invernal y al incremento de enfermedades respiratorias en la población”, refirieron.
El pasado 14 de octubre inició la Campaña Invernal de Vacunación, y se anunció que por primera vez el gobierno federal aplicaría vacunas actualizadas contra Covid-19, de la empresa Moderna.
Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, detalló que la administración de Claudia Sheinbaum les compró alrededor de 10 millones de dosis; y hasta ese momento habían entregado 4 millones 800 mil dosis.
La vacuna actualizada de Moderna con tecnología ARNm, también protege contra la variante LP.8. 1 de Covid-19.
"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]