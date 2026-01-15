Oaxaca de Juárez.— Las 60 piezas arqueológicas encontradas el pasado domingo en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, forman parte de un contexto funerario prehispánico que corresponde al periodo Posclásico Tardío —1300 a 1521 d. C.— y cuenta con características de la tradición cultural mixteca, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Tras una visita de inspección en la comunidad, detalló que se encontraron una serie de cuentas de obsidiana negra, compuestas por al menos 26 elementos; 12 cuentas de metal, probablemente oro, y un colgante de metal que representaría a Ehécatl, dios del viento.

Así como ollas trípodes policromas, cajetes policromos de silueta compuesta y cajetes globulares sencillos, entre otros utensilios.

“La ofrenda, al estar en contacto con piedra caliza y un ambiente húmedo, formó una delgada capa de material calcáreo que mantuvo a las piezas sin deterioros”.