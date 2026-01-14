La Cineteca Nacional de México rendirá homenaje a la actriz María Félix con la retrospectiva titulada “Una diosa para una diosa. La Doña”, que incluye la proyección de 24 filmes emblemáticos de su carrera, así como una exposición fotográfica que celebra su legado artístico y personal.

Hablar de María Félix (1914-2002) es mencionar a un ícono que trascendió el cine para convertirse en un símbolo cultural. Su figura rebasó la pantalla y construyó un personaje que, hasta hoy, sigue marcando el imaginario colectivo mexicano.

Su personalidad indomable, su belleza imponente y la fuerza con la que habitó cada uno de sus personajes la consolidaron como una de las mujeres más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. Dentro y fuera del set, María Félix desafió convenciones y rompió estereotipos, se convirtió en una figura que sigue generando conversación.

Con más de un centenar de películas en su filmografía, “La Doña” dio vida a personajes como Beatriz Peñafiel y Doña Bárbara, mujeres que cuestionaron la subordinación femenina y definieron el arquetipo de la femme fatale mexicana, dejando una huella profunda en la historia del cine y la cultura del país

¿Cuándo y dónde se exhibirán las películas de María Félix?

El homenaje se llevará a cabo en la Cineteca Nacional de México, ubicada en Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

La retrospectiva se realizará del 17 de enero al 8 de febrero, periodo en el que el público podrá disfrutar de las siguientes proyecciones:El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, México, 1942) – 16 de enero

Doña Bárbara (Fernando de Fuentes, México, 1943) – 17 de enero

La mujer sin alma (Fernando de Fuentes, México, 1944) – 18 de enero

La monja alférez (Emilio Gómez Muriel, México, 1944) – 19 de enero

Amok (Antonio Momplet, México, 1944) – 20 de enero

Vértigo (Antonio Momplet, México, 1946) – 21 de enero

Enamorada (Emilio Fernández, México, 1946) – 22 de enero

La mujer de todos (Julio Bracho, México, 1946) – 23 de enero

La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, México, 1947) – 24 de enero

Río Escondido (Emilio Fernández, México, 1948) – 25 de enero

Que Dios me perdone (Tito Davison, México, 1948) – 26 de enero

Maclovia (Emilio Fernández, México, 1948) – 27 de enero

Doña Diabla (Tito Davison, México, 1950) – 28 de enero

La corona negra (Luis Saslavsky, España, 1951) – 29 de enero

El rapto (Emilio Fernández, México, 1953) – 30 de enero

Camelia (Roberto Gavaldón, México, 1954) – 31 de enero

Los héroes están cansados (Yves Ciampi, Francia, 1955) – 1 de febrero

Tizoc (Ismael Rodríguez, México, 1957) – 2 de febrero

Flor de mayo (Roberto Gavaldón, México, 1959) – 3 de febrero

La cucaracha (Ismael Rodríguez, México, 1959) – 4 de febrero

Los ambiciosos (Luis Buñuel, México, 1959) – 5 de febrero

La bandida (Roberto Rodríguez, México, 1963) – 6 de febrero

Amor y sexo (Luis Alcoriza, México, 1963) – 7 de febrero

La Generala (Juan Ibáñez, México, 1970) – 8 de febrero

Como parte de las actividades complementarias, se impartirán dos conferencias dedicadas a la vida y legado de María Félix, programadas para los sábados 24 y 31 de enero, a las 13:00 horas, en la Sala 4 de la Cineteca Nacional.