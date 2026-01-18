Tuvieron que pasar 10 años para que Avenged Sevenfold volviera a México. 10 años que, para muchos fans, no se cuentan en calendarios sino en discos, etapas de vida y pérdidas que siguen doliendo. La banda originaria de Huntington Beach, California, regresó al país para presentar Life Is But a Dream…, pero el concierto acabó siendo algo más que la gira de un nuevo álbum: fue un reencuentro cargado de memoria, especialmente para quienes siguen sintiendo cerca a Jimmy “The Rev” Sullivan.

A las 21:20 horas, en el Estadio GNP se escuchó intro de Game Over que marcó el comienzo. Avenged Sevenfold apareció en el escenario con M. Shadows usando el pasamontañas que ha caracterizado sus shows recientes, caminando de un extremo a otro. Después vinieron Mattel y Afterlife.

Antes de Hail to the King, M. Shadows quiso hablar con el público, quien lo esperaba desde hace mucho tiempo: “Con todo respeto, la cultura mexicana ha sido de las mayores defensoras de Avenged Sevenfold”.El estadio respondió con gritos, con puños en alto y una ovación que lo hizo soltar una sonrisa.

El set avanzó entre clásicos y nuevos temas. Gunslinger, Buried Alive, y antes de The Stage, el vocalista bajó el ritmo para decir: “Solo tenemos una vida y se pasa rápido. No sé si este será nuestro último show en México. Pero estamos aquí esta noche y esta es su maldita noche, Ciudad de México”.

A7X está conformada por M. Shadows en la voz, Synyster Gates, guitarra líder, Zacky Vengeance, guitarra rítmica, Johnny Christ, bajo y Brooks Wackerman en la batería.

Avenged Sevenfold rinde tributo a The Rev en CDMX

La noche alcanzó su punto más emocional antes de So Far Away. M. Shadows recordó los años en que Avenged Sevenfold abrió conciertos para Metallica en México, cuando fueron abucheados y cuando también aprendieron a resistir. Contó cómo volvió a la arena un día antes del show y le mandó un video a Lars Ulrich diciéndole: “Ahora es nuestro turno de tocar aquí”.

Entonces llegó la dedicatoria antes de So Far Away: “Esta canción fue escrita para The Rev. Él sigue muy presente aquí”.

Jimmy “The Rev” Sullivan no fue solo el baterista original de Avenged Sevenfold. Fue uno de los arquitectos de su sonido más ambicioso, el músico que llevó a la banda a pensar más allá del metalcore, a jugar con estructuras, coros imposibles y una energía que hoy sigue definiendo su identidad. Falleció en 2009 a los 28 años de una sobredosis accidental provocada por una combinación de fármacos recetados (analgésicos y sedantes), junto con alcohol.

Cuando So Far Away empezó a sonar, hubo sonrisas, risas nerviosas y varias personas, que también sienten personal esa canción y que han vivido una perdida soltaron algunas lágrimas. Otros levantaban sus brazos y encendian las luces de su teléfono en honor a The Rev.

Después llegaron Bat Country, Nobody y Nightmare, hasta que ocurrió uno de los momentos más inesperados de la noche: Avenged Sevenfold interpretó por primera vez en vivo Malagueña Salerosa. M. Shadows preguntó entre risas si el público quería escucharla, y la respuesta fue inmediata. Aunque por momentos olvidó la letra, nadie pareció notarlo demasiado.

El cierre fue contundente: Unholy Confessions, Save Me, Cosmic y A Little Piece of Heaven, aunque el público coreó el clásico: “Otra, otra”, los músicos se metieron detrás del escenario y Brooks Wackerman se acercó a regalar sus baquetas antes de irse con ellos.

Mr. Bungle, Scars on Broadway y A Day to Remember en CDMX

La jornada empezó desde temprano. La banda mexicana Electrify abrió el escenario a las 16:00 horas. Aunque el estadio aún lucía vacío, hubo quienes se detuvieron a escuchar, curiosos, atentos, dispuestos a descubrir algo nuevo.

Foto: Santiago Covarrubias / OCESA

Más tarde, Mr. Bungle, liderados por Mike Patton, convirtieron el lugar en una pista impredecible: tocaron Refuse/Resist de Sepultura, rescataron Retrovertigo después de 10 años sin interpretarla en vivo y eligieron México para hacerlo, y cerraron con All by Myself de Eric Carmen.

Daron Malakian and Scars on Broadway subieron después, tocando casi sin pausas temas como Fuck and Kill, Killing Spree y They Say. Daron se tomó un momento para lanzar un mensaje político directo:

“Los políticos han arruinado a la gente. La izquierda empuja a la derecha y la derecha empuja a la izquierda. Esto es un símbolo del centro, del extremo centro. Mientras los políticos y los medios conspiran, son sus vidas las que arden en el fuego”, dijo el integrante de System of a Down.

Con el estadio ya casi lleno, A Day to Remember terminó de encender al público. Paranoia, Miracle, If It Means a Lot to You y All My Friends provocaron brincos, mosh pits y un suelo que parecía vibrar al ritmo del coro colectivo.

