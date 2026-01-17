Más Información

INDEX Art Book Fair, una feria de libros de arte para explorar el mundo 

La huella de la UNAM en mi vida académica y científica

“Proteger el patrimonio arquitectónico es una batalla diaria”: Louise Noelle

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

La Plaza Mítikah se inundó con un mar de gente este sábado para recibir a y Kali Reis, en la de su nueva película “Sin Piedad”.

Alrededor de las 16:00 horas, los fans comenzaron a llegar para conseguir un lugar en primera fila y poder conocer de cerca a los actores, sobre todo al que dio vida a Star Lord en “Guardianes de la Galaxia”.

Durante varias horas las personas convivieron entre sí, platicando de cuanto admiran a Pratt por sus anteriores trabajos y claro, varios tenían recuerdos para llevarse a casa.

Alfombra roja y premier de la película "Sin Piedad", con la presencia de los actores Chris Pratt y Kali Reis. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Funkos, huevos de dinosaurio, cascos de Peter Quill, artículos con la cara de Mario Bros y más fueron algunos de los objetos que los fans intentaron que el actor firmara.

El momento más esperado de la noche llegó a las 19:00 horas, momento en el que los protagonistas de “Sin Piedad” llegaron a la plaza y la gente estalló en un grito al unísono para recibirlos.

El primero en saludar a los fans fue Chris Pratt, que tomó el tiempo necesario para atender a la mayoría de ellos con fotografías, autógrafos, saludos y algunas palabras de agradecimiento.

Reis no se quedó atrás y de igual manera se dio tiempo incluso de posar con algunos afortunados para una selfie más personal.

Durante poco más de 30 minutos ambas luminarias convivieron con los miles de fans que se dieron cita al sur de la Ciudad de México para tenerlos de frente por unos instantes.

¿cuándo se estrena Sin Piedad en México?

Sin Piedad, la nueva película de Chris Pratt y Kali Reis, se estrena el próximo jueves 22 de enero en los cines de México.

La cinta aborda uno de los temas más controversial es de los últimos años, el uso de la inteligencia artificial que en un futuro actúa como juez, jurado y verdugo.

Alfombra roja y premier de la película "Sin Piedad", con la presencia de los actores Chris Pratt y Kali Reis. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
