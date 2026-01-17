Más Información

INDEX Art Book Fair, una feria de libros de arte para explorar el mundo 

INDEX Art Book Fair, una feria de libros de arte para explorar el mundo 

La huella de la UNAM en mi vida académica y científica

La huella de la UNAM en mi vida académica y científica

“Proteger el patrimonio arquitectónico es una batalla diaria”: Louise Noelle

“Proteger el patrimonio arquitectónico es una batalla diaria”: Louise Noelle

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

"Sentimental Value", del noruego Joachim Trier, fue este sábado la triunfadora de los 38 Premios de Cine Europeo, con seis galardones, entre ellos los de mejor película, mientras que la española "Sirat", de OLiver Laxe, se llevó cinco.

Stellan Skarsgård, ganador del premio al Mejor Actor Europeo por su trabajo en "Sentimental Value". Foto: Fabian Sommer/dpa via AP.
Stellan Skarsgård, ganador del premio al Mejor Actor Europeo por su trabajo en "Sentimental Value". Foto: Fabian Sommer/dpa via AP.

Este es el listado completo de los premios, conocidos en una gala celebrada en Berlín:

Lee también:

  • Mejor Película: 'Sentimental Value'.
  • Mejor Dirección: .Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.
  • Mejor Actriz: Renate Reinsve, por 'Sentimental Value'.
  • Mejor Actor: Stellan Skarsgård, por 'Sentimental Value'.
  • Mejor Guion: Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.
  • Mejor dirección de Casting: Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo, por 'Sirat'.
  • Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce, por 'Sirat'.
  • Mejor Banda Sonora: Hania Rani, por 'Sentimental Value'.
  • Mejor montaje: Cristobal Fernández, por 'Sirat'.
  • Mejor diseño de Producción: Laia Ateca, por 'Sirat'.
  • Mejor diseño de Sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.
  • Mejor diseño de Vestuario: Sabrina Kramer, por 'Sound of Falling' ('El sonido de la caída').
  • Mejor Maquillaje y Peluquería: Torste Witte, por 'Bugonia'.
  • Mejor cinta de Animación: 'Arco', de Ugo Bienvenu.
  • Mejor Documental: 'Fiume o Morte!', de Igor Bezinovic.
  • Premio al Descubrimiento Europeo: 'On Falling', de Laura Carreira.
  • Mejor Cortometraje: 'City of Poets', de Sara Rajaei.
  • Premio de la Audiencia Joven Europea: 'La vita da grandi', de Greta Scarano.
  • Premio a la Trayectoria: Liv Ulmann.
  • Premio a la contribución europea en el cine mundial: Alice Rohrwacher.
  • Premio a la coproducción internacional: Maren Ade, Jonas Dombach y Janine Jackowski.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]