La petición de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, de retirar la música de su banda de la plataforma Spotify, a la que acusó de abusar de la IA y de tener publicidad del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU) generó reacciones en el gremio de compositores.

Roberto Cantoral Zucchi, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), señaló que las regalías responden a criterios extranjeros.

“La mayoría de las plataformas digitales están cumpliendo con el pago de Derecho de Autores. De alguna manera, los porcentajes que se aplican en las plataformas responden a los criterios internacionales”, dijo el ejecutivo.

Aclaró que la SACM está creando mecanismos para darles un trato justo a los creativos de música y señaló que apoya el uso de la IA.

“El volumen de obras pulveriza el pago del Derecho de Autores. Sí tenemos que hacer ajustes, y buscar otros mecanismos que permitan obtener una resolución que haga más justo el trabajo creativo en el ámbito”, explicó.

Cantoral además reiteró que se ha avanzado mucho en el tema de la IA y su uso en las obras.

“Un autor puede utilizar una guitarra para hacer una canción o un piano o la IA. Esto no le quita su originalidad que se alimenta de una serie de prompts que dan como resultado lo que le llaman output”.

Tributo a “El rey”

En el marco del Día del Compositor, el líder de la SACM, Martín Urieta, recordó a José Alfredo Jiménez, cuyo centenario de su natalicio se conmemora este lunes, y es para la sociedad uno de los principales referentes de la música en el país con canciones como “El rey”.

“Para mí José Alfredo es como mi Santo Patrón. Al ser el género que yo manejo, la canción ranchera, él fue mi inspiración total”, afirmó.

En el tema de la Inteligenicia Artificial (IA) y su uso en las composiciones, los representantes de los autores señalaron que no están en contra del uso de la tecnología, pero sí están buscando crear una ley para regularla y así favorecer con esto a los compositores que la utilicen.

“Lo que estamos haciendo es que el uso de esas obras para el entrenamiento de la IA tenga una licencia de autorización”, añadió.

