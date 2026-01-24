Más Información

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

33 años de Fundación UNAM

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

Un rumor circulaba en internet sobre la posibilidad de que utilizara un vestido durante su presentación del medio tiempo del , el próximo 8 de febrero.

“El Conejo Malo” habría considerado un atuendo que sin duda habría generado controversia en un momento delicado para la política estadounidense bajo el mandato de Donald Trump y el evento deportivo. Aunque Benito Antonio Martínez ya ha roto esquemas con sus looks antes, esta vez el vestido se queda fuera de la cancha.

Fuentes de producción informaron a TMZ que el intérprete no llevará la prenda, pero tampoco revelaron cuál será su propuesta de moda. Las especulaciones también apuntaban a un homenaje a las comunidades LGBT y a la resistencia cultural con la prenda, pero la NFL no ha comentado al respecto.

La NFL anunció que Bad Bunny será el encargado de dar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX. Foto: Apple Music
Todos bailarán con Bad Bunny

En Instagram, el cantante compartió un video en el que promete que todos “bailarán” con su espectáculo, al ritmo del tema caribeño “Baile inolvidable”. En el clip, Bad Bunny aparece danzando junto a personas de distintas edades, transmitiendo energía y alegría.

Bad Bunny y Donald Trump

Durante los años de gobierno de Donald Trump, se evidenció la tensión entre él y Bad Bunny, principalmente por las políticas migratorias que afectaron a la comunidad latina.

Tras anunciarse que el puertorriqueño encabezaría el medio tiempo, Trump calificó la decisión como “ridícula” e incluso aseguró no conocer al artista, a pesar de que Billboard lo reconoce como el máximo exponente latino del siglo XXI.

Bunny ha mostrado gestos de apoyo a sus los seguidores; por ejemplo, en su última gira mundial decidió no incluir fechas en Estados Unidos por preocupaciones relacionadas con redadas de ICE y la seguridad de sus fanáticos.

Mientras que en 2023, durante un mitin de Trump en el Madison Square Garden, el comediante Tony Hinchcliffe desató indignación al referirse a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

Bad Bunny respondió entonces con un video de ocho minutos que muestra la riqueza natural y cultural de la isla: playas, montañas y selvas tropicales. Al final, incluyó un mensaje en español:

“Hemos estado luchando desde el primer día de nuestra existencia. Somos la definición de corazón y resistencia. Aquí vamos, aquí estamos, y para aquellos que olvidan quiénes somos, no se preocupen, con orgullo se los recordamos”, según The Mirror.

