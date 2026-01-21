Más Información

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

El músico puertorriqueño y la española Rosalía aparecen en la lista de nominados para los Brit Awards, los premios musicales más importantes del año en el Reino Unido, que se entregan el próximo 28 de febrero en Manchester.

Bad Bunny y Rosalía optan, ambos por primera vez, al premio en la categoría de Artista Internacional del Año, que lo disputarán junto a Doechii y otras artistas que ya en el pasado fueron nominadas, como Taylor Swift, Sabrina Carpenter o Chapelle Roan, según informó hoy la organización.

Al premio Canción del año internacional (que votará el público por whats app exclusivamente) optan Bruno Mars (por partida doble, por su colaboración con Lady Gaga y ROSÉ), Alex Warren, Disco Lines&Tinashe, Gigi Perez, Gracie Abrams y Ravyn Lenae.

En cuanto a las categorías puramente británicas, destacan dos nombres por encima de los demás: Lola Young y Olivia Dean, ambas exalumnas de la prestigiosa BRIT School, que acumulan cinco nominaciones cada una, entre ellas Artista del año, Álbum del año, Canción del año, etc.

La organización considera que estas dos jóvenes cantantes (25 y 26 años, respectivamente) "han sido reconocidas como (artistas) que han definido el 'revival' de la música británica en casa y globalmente".

Otros músicos británicos multinominados son Sam Fender, Dave, Fred again..., Jim Legxacy, Lily Allen y Wolf Alice.

La gala de entrega de premios de los BRIT se celebrará por vez primera en sus cinco décadas fuera de la capital británica y concretamente en el Co-op Live de Manchester, espacio multiusos inaugurado en 2024 y con capacidad para 23 mil personas.

El show será presentado por el actor y director Jack Whitehall y será transmitido por las cadenas ITV e ITVX.

