Más Información

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

33 años de Fundación UNAM

33 años de Fundación UNAM

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

La ciudad alemana de Berlín ha visto el nacimiento de una película mexicana de ciencia ficción, en la que el tiempo se ha detenido en todo el mundo.

Se trata de “Refugio”, la nueva apuesta de la realizadora Urzula Barba Hopfner, que el año pasado debutó con el dramedy “Corina” sobre una chica que sufre de agorafobia.

Ahora, vía la beca GIFF (del festival de cine en Guanajuato), la directora estuvo por tres meses en la capital teutona como parte de una residencia artística de escritura cinematográfica, para ir afinando la historia.

Lee también:

“La película iniciaría con Cassandra, una joven que despierta de un coma en los restos de una cárcel y se da cuenta que el mundo lleva tres años paralizado; el mundo que ella conocía ya no existe, a su alrededor todos están adaptados, hay un mundo distópico y ella tiene sólo unas horas para adaptarse”, revela Barba Hopfner.

El objetivo es iniciar la preparación del filme este mismo año, tomando en cuenta que el género de la ciencia ficción es poco utilizado por el cine mexicano.

En este siglo han llegado a salas propuestas como “2033”, “La última muerte”, “Depositarios” y “Seres génesis”.

Lee también:

“Los riesgos que tomé para ‘Corina’ funcionaron, fueron riesgos en la fotografía, en el diseño, en la música con percusiones, fue algo intuitivo, ahora me animé a ser más ambiciosa”, apunta Barba Hopfner.

Justo “Corina”, ahora disponible en Prime Video, tendrá una función el próximo viernes en un cine de Berlín.

Lo hará como parte de un ciclo especial organizado por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con historias del 2024 y 2025.

Lee también:

“Va a ser la proyección en cine y luego un conversatorio, yo voy, esperamos que pueda ir Naian (González, la protagonista), la película sigue por ahí dando aún”, apunta la cineasta.

Previo a “El refugio”, Ursula tiene en cartera “Disonante”, una historia que hasta ahora se rodaría en Guadalajara, pero dependerá de la obtención de fondos económicos para su hechura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]