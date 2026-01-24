La ciudad alemana de Berlín ha visto el nacimiento de una película mexicana de ciencia ficción, en la que el tiempo se ha detenido en todo el mundo.

Se trata de “Refugio”, la nueva apuesta de la realizadora Urzula Barba Hopfner, que el año pasado debutó con el dramedy “Corina” sobre una chica que sufre de agorafobia.

Ahora, vía la beca GIFF (del festival de cine en Guanajuato), la directora estuvo por tres meses en la capital teutona como parte de una residencia artística de escritura cinematográfica, para ir afinando la historia.

“La película iniciaría con Cassandra, una joven que despierta de un coma en los restos de una cárcel y se da cuenta que el mundo lleva tres años paralizado; el mundo que ella conocía ya no existe, a su alrededor todos están adaptados, hay un mundo distópico y ella tiene sólo unas horas para adaptarse”, revela Barba Hopfner.

El objetivo es iniciar la preparación del filme este mismo año, tomando en cuenta que el género de la ciencia ficción es poco utilizado por el cine mexicano.

En este siglo han llegado a salas propuestas como “2033”, “La última muerte”, “Depositarios” y “Seres génesis”.

“Los riesgos que tomé para ‘Corina’ funcionaron, fueron riesgos en la fotografía, en el diseño, en la música con percusiones, fue algo intuitivo, ahora me animé a ser más ambiciosa”, apunta Barba Hopfner.

Justo “Corina”, ahora disponible en Prime Video, tendrá una función el próximo viernes en un cine de Berlín.

Lo hará como parte de un ciclo especial organizado por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con historias del 2024 y 2025.

“Va a ser la proyección en cine y luego un conversatorio, yo voy, esperamos que pueda ir Naian (González, la protagonista), la película sigue por ahí dando aún”, apunta la cineasta.

Previo a “El refugio”, Ursula tiene en cartera “Disonante”, una historia que hasta ahora se rodaría en Guadalajara, pero dependerá de la obtención de fondos económicos para su hechura.