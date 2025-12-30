Super Bowl 2026: precios y dónde comprar boletos para ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo

Más Información
Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl la gran final del futbol americano que tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero de 2026 a las 18.30 hs (hora del Este de Estados Unidos).
El puertorriqueño saldrá al escenario tras los dos primeros cuartos, por lo que se calcula que su concierto inicia entre las 20 y 20.30 hs (tiempo del Este).
Los boletos para el Super Bowl 2026 ya están a la venta
Existen diferentes precios para las entradas del Super Bowl LX según la zona del estadio que se elija y la distancia entre los asientos y la cancha. De acuerdo con Stub Hub, el costo de los boletos que aún se encuentran disponibles son:
Las zonas más cercanas al campo de juego van desde los US$31.026 hasta los US$97.617, de acuerdo con la sección.
- Lower Level Club Premium, End Zone/Corner y Sideline van desde los US$9000 hasta los US$22.424.
- Upper Level Zone/Corner, calificado como el favorito de los fans y la mejor zona más asequible, está en US$6524
- Lower Level Premium alcanza los US$22.424
- Lower Level Sideline cuesta hasta US$12.917
- Lower Level Zone/Corner está en US$11.397
- Mid Level End Zone/Corner hasta US$10.309
- Mid Level Sideline hasta US$11.463
- Mid Level Club Sideline en US$14.017
- Mid Level Club Premium en US$17.702
- Upper Level End Zone/Corner en US$7949
- Upper Level Sideline en US$8821
- Upper Level Premium con precios desde US$7634 hasta US$10.596
Cómo ver la transmisión del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Los fanáticos de “El Conejo Malo” podrán disfrutar de su presentación en la gran final de futbol americano desde la comodidad de su hogar, ya que el evento será transmitido en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming en México.
- TUDN
- VIX
- TV Azteca
- Fox Sports
- ESPN
- NFL Game Pass
Esta no será la primera vez que Bad Bunnyestá presente en un show de medio tiempo del Super Bowl, ya que debutó en el famoso espectáculo en 2020, como invitado de actuación de Shakira y Jennifer Lopez.
