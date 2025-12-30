Super Bowl 2026: precios y dónde comprar boletos para ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl la gran final del futbol americano que tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero de 2026 a las 18.30 hs (hora del Este de Estados Unidos).

El puertorriqueño saldrá al escenario tras los dos primeros cuartos, por lo que se calcula que su concierto inicia entre las 20 y 20.30 hs (tiempo del Este).

Los boletos para el Super Bowl 2026 ya están a la venta

Existen diferentes precios para las entradas del Super Bowl LX según la zona del estadio que se elija y la distancia entre los asientos y la cancha. De acuerdo con Stub Hub, el costo de los boletos que aún se encuentran disponibles son:

Las zonas más cercanas al campo de juego van desde los US$31.026 hasta los US$97.617, de acuerdo con la sección.

Lower Level Club Premium, End Zone/Corner y Sideline van desde los US$9000 hasta los US$22.424.

Upper Level Zone/Corner, calificado como el favorito de los fans y la mejor zona más asequible, está en US$6524

Lower Level Premium alcanza los US$22.424

Lower Level Sideline cuesta hasta US$12.917

Lower Level Zone/Corner está en US$11.397

Mid Level End Zone/Corner hasta US$10.309

Mid Level Sideline hasta US$11.463

Mid Level Club Sideline en US$14.017

Mid Level Club Premium en US$17.702

Upper Level End Zone/Corner en US$7949

Upper Level Sideline en US$8821

Upper Level Premium con precios desde US$7634 hasta US$10.596

Cómo ver la transmisión del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Los fanáticos de “El Conejo Malo” podrán disfrutar de su presentación en la gran final de futbol americano desde la comodidad de su hogar, ya que el evento será transmitido en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming en México.

TUDN

VIX

TV Azteca

Fox Sports

ESPN

NFL Game Pass

Esta no será la primera vez que Bad Bunnyestá presente en un show de medio tiempo del Super Bowl, ya que debutó en el famoso espectáculo en 2020, como invitado de actuación de Shakira y Jennifer Lopez.

