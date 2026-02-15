El adiós a James Van Der Beek

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", fue como la familia del actor, estrella de la serie de los años 90 "Dawson's Creek", dio a conocer su fallecimiento el 11 de febrero pasado.

El actor mantenía una lucha contra el cáncer de colón, el cual le fue diagnosticado en 2023, pero no fue sino hasta un año después que hizo pública su situación. Desde entonces se enfocó en crear conciencia sobre la importancia de la detección oportuna y la prevención. Le sobreviven su esposa Kimberly y sus seis hijos.

Van Der Beek alcanzó la fama mundial por interpretar el papel principal en el drama adolescente "Dawson's Creek", emitido de 1998 a 2003.

También ganó reconocimiento por sus papeles en "Scary Movie", "Varsity Blues" y "Pose". Buscó diversificar su carrera con cine independiente y diversas producciones televisivas, entre ellas "CSI: Cyber" y la comedia "Don’t Trust the B---- in Apartment 23", donde destacó al parodiar una versión exagerada de sí mismo y mostró una faceta más cómica y autocrítica.

Bad Bunny conquistó el Super Bowl

La expectativa que causó la presencia del puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue superada por todo lo que se generó tras su actuación, la cual ya ha comenzado a considerarse histórica, no solo por su presencia, sino por el simbolismo y el mensaje de su show.

Benito hizo un homenaje a su cultura y a los países latinoamericanos y, aunque no ofreció un discurso político como en otras ocasiones, dejó el nombre de América Latina muy en alto. En La Casita, el escenario alterno de su gira y protagonista de la noche, se pudo ver a figuras como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G, Young Miko, Jessica Alba, Alix Earle y David Grutman.

"Buenas tardes California, mi nombre es Benito Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí", dijo el Conejo Malo antes de dar paso a una de las sorpresas de la noche, Lady Gaga como su primera invitada, además de la presencia del boricua Ricky Martin.

El rock está de luto

El pasado 7 de febrero falleció Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de la banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down. Tenía 47 años y su muerte ocurrió a causa del cáncer de riñón, diagnosticado en mayo de 2025.

Fue el propio Brad quien dio a conocer su diagnóstico mediante un video en redes sociales, donde explicó que padecía un carcinoma renal de células claras, un tipo de cáncer que había hecho metástasis en los pulmones y se encontraba en etapa cuatro.

En el comunicado sobre su fallecimiento se informó que el músico murió acompañado por su esposa Jen Arnold y su familia, en paz y rodeado de sus seres queridos, mientras dormía tras una valiente batalla contra la enfermedad.

La forma en que Brad Arnold escribía canciones se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando origen a algunos de los éxitos más perdurables de los años 2000, incluido "Kryptonite", tema que escribió en su clase de matemáticas cuando tenía apenas 15 años. Canciones como "Here Without You", "When I’m Gone" y "Be Like That" trascendieron los escenarios y forman parte de la vida de muchos.

Un éxito más para La Oreja de Van Gogh

Esta semana se dio a conocer que el tema "Rosas", del grupo pop La Oreja de Van Gogh, entró al selecto grupo de canciones que alcanzaron los mil millones de reproducciones en Spotify, según informó su disquera Sony Music. El tema fue lanzado en 2003 como parte del álbum "Lo que te conté cuando te hacías la dormida".

En su momento, el disco alcanzó en España la categoría de diamante y seis de platino, con más de 600 mil copias vendidas, además de cifras igualmente altas en países como México y Estados Unidos, donde obtuvo doble platino gracias a la comunidad hispana.

"Rosas" fue interpretada por Amaia Montero junto a Karol G en 2024, durante tres conciertos en el Estadio Bernabéu de Madrid. La cifra llega en un momento especial, marcado por el regreso de la alineación original del grupo, con Amaia al frente, tras la salida de Leire Martínez después de 17 años como vocalista, una separación que no se dio en buenos términos.

Se estrena el documental

El pasado 12 de febrero se estrenó el documental "Atrévete a vivir", que aborda la vida de la actriz, directora y escritora Florinda Meza. La producción llegó a la plataforma True TV Plus y está disponible en Amazon Fire TV y Roku.

"Nos contó cómo eran los días de grabación, los secretos para mantener la pasión por tantos años, qué fue lo que perdió al irse Roberto y cómo vive sus días sin su amor de vida. En el documental dice, por ejemplo, que coescribió muchos capítulos de 'Chespirito' y nunca se le dio crédito", destacó el director Javier Domz a EL UNIVERSAL.

En el material difundido por el realizador se observa a Meza en su etapa escolar, así como caminando por calles recreadas con inteligencia artificial, además de imágenes actuales y fotografías junto a Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito".