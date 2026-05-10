No solo las planchas y licuadoras son regalos prohibidos para mamá: ¿de verdad crees que pasar dos horas atrapada en el tráfico para llegar a un restaurante que está a reventar es un súper plan?

Lo cierto es que muchas veces no tenemos idea de lo que realmente le pueda gustar, simple y sencillamente porque damos por hecho que estando nosotros —estrellitas marineras— va a ser profundamente feliz. Y, tal vez sí, pero, ¿no crees que merece algo que realmente disfrute?

Te proponemos tres planes que sí o sí ¡le van a encantar! Según su personalidad, ¿cuál crees que le guste más?

Mamá zen: apapacho en el Tepozteco

¿Mamá es de las que pregunta si en el hotel hay spa? Si es el caso, el pueblo mágico de Tepoztlán, con su aura mística, definitivamente es ‘EL’ lugar para ella, y Amomoxtli, a los pies del Tepozteco, es la recomendación para escaparse y descansar.

Una combinación entre hotel boutique, centro holístico, spa y restaurante de alta gama, este sitio es un deleite para un fin de semana apapachador.

Después de instalarse en su habitación o suite con una elegante decoración mexicana contemporánea —algunas de ellas con patio privado—, cama con edredón de plumas y sábanas de algodón puro de 350 hilos, puede ir a almorzar a Mesa de Origen. El restaurante de la propiedad aparece como recomendación en la Guía Michelin.

Su especialidad son los platillos elaborados con ingredientes locales y de temporada. Puede pedir, por ejemplo, el pan de granos y queso holandés fundido con trucha salmonada, huevos fritos con tomates tatemados y chiles gallos, chilaquiles con mole, o una rica cecina de res y nopal asado, entre muchas delicias más.

Fotos: Amomoxtli Tepoztlán

Después, hay que nadar un rato en esa alberca climatizada que tanto caracteriza a Amomoxtli, muy fotografiable por su estilizada forma y vista al Tepozteco.

La otra opción sería experimentar alguna de sus terapias, ceremonias, baños, limpias, temazcales, clases de yoga o de artes energéticas: parte del impresionante menú holístico del hotel.

Entre los servicios disponibles en el spa están el ‘Baño Sagrado Mayahuel’ con pulque, miel de maguey y sábila; y el temazcal ceremonial de Intenciones (un grupo de personas participa en este baño prehispánico para lograr una intención, ya sea gozo, sanación, reencuentro o liberación). La ceremonia los lleva a explorar sus emociones a través de la música, la danza, el baño conjunto y la herbolaria.

Hay muchos ‘apapachos’ más a elegir, desde los tradicionales faciales y masajes relajantes hasta las limpias energéticas y rituales desintoxicantes.

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Para terminar el día, vuelvan al restaurante Mesa de Origen para cenar un conejo con mole de cenizas o un arroz meloso con hongos silvestres, queso de cabra y jamón de cerdo pelón morelense.

Dense permiso para probar el tamal de chocolate líquido y helado de elote.

Amomoxtli organiza actividades con frecuencia: menús gastronómicos especiales, clases de cocina, meditaciones guiadas... En mayo, el spa ofrece, también, el facial floral con 15% de descuento.

Mamá cultural: Puebla, con talavera incluida

Si tu mamá es de las que anda en busca de museos y actividades culturales, ahí a donde vaya, Puebla es perfecta.

Esta hermosa ciudad colonial, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está llena de templos, museos y muchos sitios interesantes, sin mencionar su extraordinaria gastronomía, lo cual te da para un plan súper completo de fin de semana.

Foto: El Sueño Hotel & Spa

Para hospedarse, El Sueño Hotel & Spa es una experiencia distinta. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, podrás llegar a pie a muchos de sus atractivos.

El hotel boutique se aloja en una vieja casona del siglo XVIII. Una leyenda cuenta que San Miguel descansó en este predio al trazar la ciudad y dejó a su paso “sueños inolvidables y buenaventura para quien duerma en la casa”, de ahí su nombre.

Sus 20 suites están decoradas con elementos que recuerdan a mujeres icónicas de nuestra cultura, como Dolores del Río, Frida Kahlo, La Güera Rodríguez y Tina Modotti, entre otras más. Todas sus habitaciones son distintas.

¿Dónde comer en Puebla? No te vayas sin sentarte a la mesa de estos restaurantes: CasaReyna y El Mural de los Poblanos, de cocina tradicional; Augurio, contemporánea mexicana; Moyuelo, mexicana; y Mezcalería Miel de Agave.

Su gastronomía y mixología también se deben aplaudir. En la terraza, donde se alcanzan a ver las torres de la catedral, está el spa con tres cabinas y más de 20 tratamientos, además de un jacuzzi al aire libre y un solárium.

En esta aventura urbana, llévala a la impresionante Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Puebla de los Ángeles, joya del centro histórico y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se alza frente al zócalo poblano, con sus torres de 74 metros, las más altas de México. Su altar mayor diseñado por Manuel Tolsá, el órgano monumental y las capillas barrocas y neoclásicas hacen de este enorme templo un recorrido infaltable. Es considerada por muchos la más bella del país. Visítenla para corroborarlo.

Foto: Museo Amparo

A tres cuadras, está el Museo Amparo, uno de los más importantes de México por la riqueza de sus colecciones de arte prehispánico, virreinal y contemporáneo. La terraza posee una de las mejores vistas de Puebla y su tienda es una parada irresistible, con artesanías y piezas únicas.

Lleva a mamá a Uriarte Talavera, también en el centro histórico. De lunes a sábado hay recorridos guiados en su fábrica donde se manufacturan hermosas piezas de esta cerámica fina.

El tour puede incluir, por un costo extra, un taller para que tú y mamá pinten a mano su propia pieza de talavera. Una vez horneada y terminada, se enviará a tu domicilio.

Mamá hedonista: viñedos y hermosos espacios

La Santísima Trinidad, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y a media hora de San Miguel Allende, es un desarrollo que evoca la Toscana.

Su hotel boutique de solo seis suites está justo en medio de viñedos y campos de olivo y lavanda. Son espacios diseñados con intensión, vistas privilegiadas a los viñedos y un estilo que mezcla lo rústico con lo contemporáneo. Incluyen terrazas privadas y un ambiente íntimo.

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La propuesta gastronómica es otro de sus puntos fuertes. Su restaurante, a la orilla de un lago natural, se divide en tres espacios: la terraza con vista a los viñedos, el muelle que da hacia el lago y una pérgola al aire libre. Su especialidad es la cocina mediterránea. Sirven pastas, risottos, ensaladas, cortes y postres con ingredientes de alta calidad. Muchos son preparados y maridados con vinos de su propia bodega.

Foto: La Santísima Trinidad

La Santísima Trinidad no es un viñedo de escenografía: es un proyecto vitivinícola activo y reconocido. Además de producir tintos, rosados, blancos y hasta espumosos, ahí se organizan experiencias turísticas y gastronómicas: recorridos guiados por los viñedos, talleres de lavanda y el área de producción de aceite de olivo; hay catas de vino sensoriales y a ciegas; y cenas maridaje.

Si quieres que te consientan, aquí también hay spa, sauna y vapor.

Disfruta un ratito de la alberca climatizada al aire libre; visita su galería de arte y la boutique de vinos, aceites y productos de lavanda. Cuenta con una zona de juegos infantiles, un área de asadores y varias actividades: yoga, cabalgatas y clases de polo. Todo, entre hermosos jardines, paisajes al estilo toscano y espacios dedicados a la tranquilidad absoluta.

Directorio viajero

Amomoxtli

Dirección: Prolongación Matamoros 115, Valle de Atongo, Tepoztlán.

Tel. (739) 395 0012.

Web: amomoxtli.com

El Sueño Hotel & Spa

Dirección: 9 Oriente #12, centro histórico de Puebla

WhatsApp: (222) 7335 718.

Web: elsueno-hotel.com

Uriarte Talavera

Dirección: avenida 4 Poniente #911, centro histórico de Puebla.

Tel. (222) 3236 458.

Web: uriartetalavera.com.mx

La Santísima Trinidad

Dirección: carretera San Miguel Allende-Dolores Km 81, Guanajuato.

Tel. (418) 120 3089.

Web: lasantisimatrinidad.com.mx

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