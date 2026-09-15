Si quieres convertirte en turista en tu propia ciudad o planeas viajar a la CDMX, pero no quieres dormir en un hotel de cadena o un alojamiento genérico, te proponemos quedarte en Casa Tasman, un nuevo hotel boutique instalado en la Colonia Condesa: tiene su encanto y, además, está muy bien ubicado.

¿Cómo es el nuevo hotel boutique Casa Tasman en la Condesa?

El hotel boutique Casa Tasman fue concebido bajo el lema "dare to open the door" ("atrévete a abrir la puerta"): pues su propuesta es “entender el hotel no como un lugar de paso, sino como un punto de partida, un campo base y una puerta hacia la exploración”, mencionan en su comunicado oficial.

Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

De espíritu urbano, fue construido con el método de arquitectura modular. Es decir: sus 4 pisos fueron preconstruidos en bloques en una fábrica. Cuando estuvieron listos, se transportaron y ensamblaron uno a uno para formar el edificio.

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Su diseño interior es una curaduría de los estudios Rasttro y Taracea, que incorporaron piezas artesanales únicas, decoración sobria y materiales como acero, madera cruda, piedra, lino y vegetación nativa.

Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

En total tiene 9 habitaciones, divididas en 4 categorías.

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Cada una cuenta con detalles que destacan actividades de aventura, como el kitesurf, paracaidismo, escalada, alpinismo, etcétera... Cada una fue nombrada con un concepto tomados de ellas: Marea, Rimaya, Racha, Relieve, Pairo, Beta, Nimbus, Cumbre y Cenit.

Todas cuentan con baño privado, cama y pantalla plana. Algunas tienen ventanas con vista a un jardín interior, a la calle o incluso tienen su propia terraza interior con fogatero.

¿Qué hacer en el hotel boutique Casa Tasman?

El hotel boutique Casa Tasman busca que los huéspedes salgan a conocer los atractivos cercanos, aunque dentro de la propiedad hay algunas amenidades.

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Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

Si buscas inspiración y motivación, date un momento en su biblioteca con libros sobre expediciones, filosofía, naturaleza, diseño y experiencias outdoor.

En la parte alta del edificio hay una terraza con camastros, sombrillas, un pequeño restaurante para desayunos y un spot donde se sirven tragos por la tarde.

Foto: Casa Tasman

También se organizan catas de mezcal, salidas a la Arena México para ver la lucha libre, tours de tacos en 7 taquerías y expediciones a Xochimilco y Teotihuacán.

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¿Dónde está el nuevo hotel boutique Casa Tasman?

El nuevo hotel boutique Casa Tasman está en la colonia Condesa, en Avenida Mazatlán 95, una larga vía arbolada muy cerca del Parque México, del Bosque de Chapultepec y de la colonia Roma.

Foto: Marcelo Rodríguez Pérez

A unas 4 calles encuentras la estación Juanacatlán, de la línea 1 del Metro.

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¿Cuánto cuesta dormir en el hotel boutique Casa Tasman?

Depende de la temporada y del tipo de habitación. Las tarifas por noche para dos personas van de los $3,800 pesos hasta los $5,000.

Sitio web: casa.betasman.com

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